Henrique Capriles debe acompañar a Henri Falcón

Henrique Capriles es un demócrata a carta cabal, siempre ha sido un leal militante de la política nacional, lo ha demostrado con hechos y dichos, ha sufrido la cárcel, ha asumido posiciones en condiciones adversas, ha sido consecuente con su partido Primero Justicia, ha asumido causas en posiciones desventajosas, adversas, causas perdidas, cuando muchos de los dirigentes cómodos, “presidenciables” de la política, no mostraron interés en ser candidatos en las elecciones de 2012, contra Hugo Chávez Frías, que mantenía su liderazgo y popularidad sobre el 55 % de aceptación del electorado.Capriles “El Flaco” como le dicen sus allegados, dio un paso al frente y fue a las elecciones, en una campaña brutal, con todo en contra y sacó el 44 % de los votos.

Esa sí era una derrota segura, estaba cantada, pregunto, porque no fue candidato Henry Ramos Allup, María Corina Machado, Andrés Velásquez, Julio Borges, Manuel Rosales, etc., ahhh, porque Chávez seguía reinando, todas las encuestas y los sondeos de opinión lo daban ganador, la oposición no tenía chance, pero Henrique se atrevió. Saque Usted, sus conclusiones amigo lector.

Son más las coincidencias políticas que las desavenencias entre Capriles y Falcón, ambos fueron alcaldes y gobernadores en el mismo tiempo, ambos están recibiendo presiones, uno para que renuncie y el otro para que le pida la renuncia. Capriles está siendo objeto de presiones públicas, para que se pronuncie contra Henri Falcón, por parte de dirigentes claves de su partido como lo son Julio Borges desde el exterior y los hermanos Guanipa en Caracas y el Zulia, quienes llaman a la abstención y le han pedido a Henri Falcón que renuncie a su candidatura presidencial. Capriles no ha pisado ese peine, no ha caído en la emboscada, se mantiene cauto, silencioso, como el buen cazador en la noche.

Si Henrique Capriles, sigue siendo consecuente con todo lo que ha sido su lucha y su planteamiento, no hay razones para no acompañar la candidatura presidencial de Henri Falcón.

Henri Falcón lleva 12 puntos sobre Maduro

La ruta electoral ha tomado fuerza y ha crecido, pese a las condiciones adversas que presenta el candidato Falcón, quien sea convertido en la alternativa para salir de la crisis y salvar a Venezuela. La MUD se volvió a equivocar, sigue sin política, anda errada dando tumbos. Hasta el mundo chavista de a pie, no comprometido con la corruptela y las vagabunderías, ven a Henri Falcón como la tabla de salvación, en ese desastre y rio revuelto en que convirtieron al país. La encuestadora DatinCorp, ante la pregunta “por quien votarían si las elecciones fueran el próximo domingo”, Henri Falcón le lleva una ventaja de 12 puntos a Maduro.

En un foro realizado recientemente donde participaron Félix Seijas (Delphos), Luis Vicente León (Datanálisis) y Saúl Cabrera (Consultores 21), todos llegaron a la conclusión que Henri Falcón le ganaría las elecciones del 20 de mayo a Nicolás Maduro.

Capriles llama a la unidad mientras Borges a la abstención

El domingo pasado, Capriles mandó abiertamente un mensaje de unidad nacional para salvar a Venezuela, pidió sensatez ante las posiciones destempladas que responden más a intereses personales que a los intereses de la colectividad. Se desmarcó de los que llaman a la abstención, tanto de otros partidos como de Julio Borges. Capriles, dijo: “Estoy seguro de que si nos mantenemos unidos, con fe y esperanza en nuestra capacidad para sacar a Venezuela adelante lograremos el país de progreso que todos soñamos. Es hora que la unidad discuta si efectivamente la política que viene planteándose en este momento es la acertada o no. Todo en el país cambia a diario y no se puede permanecer inerte frente a ello. Hay que oír al país que reclama una estrategia y una línea de acción clara de que se hará para que esta destrucción pare. Todo hay que hacerlo en unidad sin posiciones intransigentes y que efectivamente responda al interés superior de los venezolanos”.

Interesante reflexión. Vale la pena esperar el desarrollo de los acontecimientos, la política es dinámica y cambiante, hay tiempo, mi señor padre me enseñó “Que la prisa es plebeya”.

