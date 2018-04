Henri Falcón, “el autobús que tenemos”

Caripe El Guácharo es una ciudad ubicada al norte del estado Monagas, zona de temperatura fría, donde predominan las flores y las orquídeas, el día jueves 12 de abril del año que avanza, fue el centro político de esa región oriental, a las tres de la tarde más de 500 personas se dieron cita en la plaza Bolívar, para recibir al profesor universitario Claudio Fermín, jefe de campaña del candidato Henri Falcón. El acto estuvo encabezado por dirigentes de los partidos políticos de ese municipio, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Copei, MAS, Avanzada Progresista, Soluciones, Ecológico y PSUV, quienes manifestaron su apoyo a la candidatura de Henri Falcón, para las elecciones presidenciales pautadas para el 20 de mayo de 2018. Las pancartas decían “desde Caripe nos unimos para salvar a Venezuela, vota para sacar a Maduro”.

César Alcalá concejal del PSUV en Caripe, aseguró que él es socialista, pero ha decidido dar un paso al frente “con la convicción de que Henri Falcón representa el cambio por lo tanto, este 20 de mayo su victoria será aplastante y no podrán hacer trampa, y el 21 de mayo estaremos en todas las calles del país celebrando”. Concluyo su discurso llamando a votar para salir de Maduro.

José Francisco Da Silva, coordinador general de Primero Justicia del municipio Caripe, señaló que sin renunciar a su partido también se sumaba a la candidatura de Falcón, porque lo que está en juego es la patria, y para defenderla el camino es el electoral. Al respecto señaló “Caripe vale la pena, Monagas vale la pena, Venezuela vale la pena. Con el mayor afecto les digo que hay dos opciones. Una opción es quedarnos en nuestras casas y no votar para convertirnos en ser parte del problema, y la otra, opción es salir a votar y ser un huracán de cambio y transformación. Ustedes son la fuerza que cambia al país”.

Cesar García secretario general de Acción Democrática en ese municipio, comienza su discurso de apoyo al candidato Falcón, haciéndole un llamado a sus compañeros de partido, recordando que Rómulo Betancourt es el padre de la democracia y democracia es voto, y voto es participación, dijo “Compañeros, yo soy adeco y moriré adeco, pero esta coyuntura política que vivimos, me obliga a tomar decisiones y llamo a votar, no a la abstención”. Comenta Yoel Orta y Alfredo Catalán que se encontraban a acompañando al jefe de campaña, que el dirigente adeco puso un ejemplo crucial esa tarde fría en el paramo monaguense, dijo “les voy a explicar porque mi apoyo a Henri Falcón, yo me hago de cuenta que estoy en el terminal de pasajeros de Maturín y tengo que venirme urgente a Caripe, tengo un apremio un apuro, pero no hay carritos de pasajero, no hay autobuses de lujo, no hay taxis, no hay choferes de mi confianza, pero es para mí imperioso llegar a mi casa, porque tengo un grave problema con mi mamá, con mi esposa o con alguno de mis hijos, debo venirme como sea, lo único que hay es un autobús que a lo mejor tiene los cauchos lisos, no sé cómo estarán los frenos y las luces, a lo mejor no tiene el confort que yo quisiera, no conozco al chofer, pero eso es lo que ahí y debo llegar a mi casa, no tengo otra alternativa, me monto en ese autobús porque tengo que solucionar mi problema. Esa misma situación la está viviendo Venezuela y el autobús que tenemos, el autobús donde nos montaremos todos, se llama Henri Falcón y con él la salvaremos.

El jefe de campaña Claudio Fermín aseguró, que el efecto Caripe se está convirtiendo en un fenómeno electoral, que diferentes partidos a lo largo y ancho de nuestra tierra se está uniendo y sumando voluntades a la candidatura “porque se trata de personas que se desprenden de su ropaje para decir ‘acá estamos Venezuela para salvarte’”. El hombre de la campaña, presagia un efecto cascada en los partidos políticos que llamaron a la abstención, “se quedaran solo las cúpulas porque la militancia y la dirigencia saldrá a defender la democracia”.

