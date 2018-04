Mario Silva: Todo el que trafique en el mercado negro debe ir preso

ND / 21 abr 2018.- El conductor de La Hojilla, Mario Silva, lamentó este sábado que se haya logrado imponer en Venezuela “la lógica perversa” de vender al mejor precio.

“No es que están imponiendo, sino que nos impusieron una lógica perversa de las relaciones de comercio entre la gente. Un mercado negro que es hijo de pu…, malvado, perverso. Nosotros estuvimos en la Comisión de Economía de la ANC una vez conversando con los productores cafetalero… y los apoyamos… pero no es posible, en este momento, discúlpenme señores productores, que un kilo de café cueste millón y medio… Repito, nos impusieron la lógica del mercado perverso. Explíquenme por qué un kilo de café está en millón y medio. Con números. Entonces terminamos atacándonos unos a otros dentro de la revolución. Y ese es el peligro. Ese es el peligro número uno que tenemos adentro”.

Y siguió: “Aquí hay que mostrar la foto de todo aquel que esté robando, traficando o comerciando en mercado negro. Todo el mundo que esté traficando con el dólar negro, hay que sacarlo con fotos en colores, que todo el mundo lo sepa… la revolución está en peligro… el caso de DolarPro es asquerosísimo… Nos impusieron una lógica y eso no puede seguir pasando. Gente cuando tiene que repartir 10 cajas Clap prefiere robárselas para que las vendan en Colombia, ese carajo tiene que ir preso. El que llenó un tanque de combustible para ir a venderlo a Colombia tiene que ir preso. Una persona de esas no puede sentirse impune, porque la impunidad es la base de la injusticia… no me canso de decir que el pueblo venezolano es profundamente chavista… pero tenemos unos desclasados que de verdad se creen impunes”.

