Marco Rubio: Países de la OEA y Grupo de Lima apoyan restaurar orden democrático en Venezuela

ND / 16 abr 2018.- El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, mostró esté sábado desde la Cumbre de las Américas su compromiso con Venezuela, aun y cuando en Lima no se logró un consenso para introducir una referencia a la situación venezolana.

“Estas reuniones trabajan con consenso. Si sobre esos temas no hay consenso en la reunión, eso se sabe”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en la capital peruana.

“No hay consenso en esta reunión, pero lo que sí sabemos es que en el hemisferio, por ejemplo, el grupo de Lima y la gran mayoría de los países de la OEA, sí apoyan medidas para restaurar el orden democrático y constitucional en Venezuela”, añadió.

A finales de Mayo tendría lugar una reunión de la OEA en México, a nivel de ministros, en la que –según Marco Rubio- se podrá “tomar conciencia del tema venezolano, para ver qué puede seguir haciendo la región para seguir apoyando la democracia y sobre el tema humanitario”, adelantó.

Etiquetas: crisis humanitaria | EE.UU | Marco Rubio | Venezuela