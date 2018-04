“Manda a esta basura ventana abajo”, dijo piloto que trasladaba a Lula a prisión

ND/ 9 abr 2018 .- Un audio con las voces de los pilotos involucrados en la gestión del espacio aéreo para trasladar al expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, desde San Pablo hasta la cárcel de Curitiba, se filtró con la siguiente declaración: “Manda a esta basura ventana abajo”, esto en referencia al mencionado líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Los audios fueron divulgados por el portal de noticias brasileño R7 y por el diario Jornal do Brasil. Por su parte, la Fuerza Aérea de ese país confirmó que se trata de audios auténticos. No obstante, no informaron quienes son los involucrados en los diálogos, ni anticiparon las medidas a tomar en relación a lo sucedido.

En el audio que se filtró la noche del sábado y que ha causado gran revuelo en todo el país, se puede escuchar cuando el piloto del avión de la Policía Federal de Brasil pide permiso al controlador de vuelo de la Fuerza Aérea para despegar y trasladar al expresidente, pero éste es sorprendido por esta respuesta: “Llévalo y no lo traigas nunca más”.

Ante esto, el piloto de la Policía Federal dijo: “Vamos a hacer solo lo necesario, vamos a respetar nuestro trabajo aquí”.

“Yo respeto, pero manda a esta basura ventana abajo, ahí”, responde otra voz de hombre en referencia al expresidente brasileño.

Lula, el favorito para ganar las elecciones de octubre y una figura que divide profundamente a Brasil, empezó a cumplir su condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción por orden del juez Sergio Moro de Curitiba, la llamada capital de la operación Lava Jato.

La cárcel del líder de la izquierda ha sido celebrada con fuegos artificiales y champán por sus detractores y llorada por sus seguidores, reseña el portal rpp.pe.

Pulse aquí para escuchar el audio completo

vaya al foro

Etiquetas: Brasil | Lula Da Silva