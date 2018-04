Maduro a quienes emigran: ¿Ustedes se irían a lavar pocetas a Miami?

Oleg Kostko / 03 abr 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado durante una rueda de prensa a quienes se han ido del país para que regresen a Venezuela y a quienes quieran emigrar a quedarse, al tiempo en que preguntó si preferirían “lavar pocetas a Miami”.

“Se de muchos venezolanos que la propaganda en contra de nuestro país les llego a la mente se fueron están arrepentidos, no saben cuanta gente está lavando pocetas en Miami, ¿tú te irías a lavar pocetas a Miami, tú te irías de tu patria amada?, no yo no me iría jamás, eso sí, todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión o producto de una esperanza que tenía que regresar tiene mis manos para que regrese a Venezuela”, respondió el jefe de estado a la periodista de Promar TV durante la inauguración del complejo universitario Alma Mater en Lara.

Lea más: Maduro: Los 17 detenidos por la agresión a Henri Falcón, si son algo, son infiltrados de la derecha

Durante la rueda de prensa le aseguró a otra periodista de Ciudad Barquisimeto que “la fuga de cerebros”, es un problema que afecta a todos los países de Latinoamérica y otras regiones no solo a Venezuela.

“La fuga de cerebros es un problema que tiene todo el mundo del sur (…) porque los países del norte bueno, se llevan los mejores cerebros de nuestros países para ellos incrementar sus instituciones, para ellos fortalecer sus universidades cuando son nuestros países los que necesitan ingenieros, científicos de la salud, grandes biólogos grandes conocimientos para salir de 300 400 años de coloniaje”.

Lea más: Especial ND: Antejuicio de mérito por el TSJ/AN no es un juego para Maduro

Sobre antejuicio de mérito del TSJ en el exilio

Previamente, el jefe de estado desestimó el antejuicio de mérito que el TSJ en el exilio habría iniciado en su contra. “Esa gente que vive en Bogotá puede declararse presidente de los Estados unidos, ¿y seria presidente de los Estados Unidos? no verdad, (…) y esa gente por allá prófuga de la justicia algún día caerán en las manos de la justicia venezolana”.

vaya al foro

Etiquetas: crisis | emigración | Lara | Maduro | Miami | pocetas | Venezuela