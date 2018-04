Maduro pide disculpas y promete “tierras” y “créditos” a quien quiera regresar

ND / 28 abr 2018.- El presidente Nicolás Maduro pidió este sábado disculpas por asegurar que los venezolanos se van del país a “lavar pocetas”, aunque aseguró que un muchacho que se regresó “después de pasar roncha” en el extranjero le dijo que esa frase era “verdad”.

Ofreció además “tierras” y “créditos” a todo aquel que quiera regresar a Venezuela.

“Les voy a contar esto”, dijo durante unas declaraciones en la XII Feria Bolivariana en Carora, en Lara.

“Yo tengo una carta de un joven de 21 años que escuchó la campaña, Hay que irse de Venezuela, y él organizó un grupo de 9 muchachos y se fueron a un país del sur, no voy a decir qué país, y llegaron allá con la esperanza de mejorar su situación. Y esos muchachos lo que han pasado es roncha. Tuvieron tres meses y él me dice en la carta: Presidente, nos trataban como esclavos, nos discriminaban por ser venezolanos. Me arrepentí mil veces”.

“Y me dijo: Presidente, yo he sido opositor toda la vida pero en ese país comprobé que el capitalismo es una… una plasta, es un estiércol, para no decir la palabra porque hay niños, niñas. El capitalismo es lo peor… nos querían pagar lo que les daba la gana, nos ponían a trabajar 18 horas diarias y yo anhelando estando en mi Venezuela. Afortunadamente contactaron a alguien de la embajada de Venezuela en este país y les pagamos el pasaje y se regresaron. Y él me dice: Presidente, gracias. Estoy en mi patria otra vez, me siento libre otra vez, me siento respirando un nuevo aire. Me siento feliz con mi familia. Venezuela es incomparable, me dijo. Podremos tener problemas, pero aquí, el pueblo, sabe vivir en armonía, en felicidad. La familia apoyarse”.

Maduro luego ofreció las disculpas por lo de lavar pocetas. “Por eso yo creé un plan especial… que se llama Plan Vuelta a Venezuela. Todo aquel venezolano que escuchó esa campaña y de alguna manera se dejó engañar… me dijo el muchacho, cuando usted dijo que nosotros nos habíamos ido a lavar pocetas; yo reconozco que fue una expresión fuerte y pido disculpas a quien se haya ofendido. Yo lo dije: Se fueron a lavar pocetas a Miami, pido disculpas si alguien se ofendió, pero el muchacho me dice en la carta: yo escuché sus palabras y me dije: es verdad… Por eso cree un plan y todo el que se quiera venir, que se venga a producir y le doy su tierra, y le doy su crédito y venga a construir a Venezuela. Hay que amar a Venezuela. Hay que creer en Venezuela… el venezolano tiene que ser patriota”.

Etiquetas: Maduro | migrados | pocetas