Maduro: Para mí no es una prioridad ir a la cumbre

Oleg Kostko / 5 abr 2018.- El presidente Nicolás Maduro le restó importancia este jueves a la decisión del Gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra de no invitarlo a la Cumbre de las Américas.

“Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, allí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, allí no se toma ninguna decisión, allí lo que se va es a pasear”, respondió el jefe de estado durante una rueda de prensa en el Panteón Nacional a un periodista de Hispan Tv.

Asimismo, aseguró que dicha cumbre “no está en nuestra prioridad en política exterior (…) estamos reflexionando pensando que vamos a hacer en relación a esa Cumbre de las Américas y cuando este decidido lo anunciaré, lo que sí puedo decir desde ya es que es un fracaso”, expresó.

