Maduro: Macron es un “pelele”

Oleg Kostko / 05 abr 2018.- El presidente Nicolás Maduro calificó al presidente de Francia Emmanuel Macron como un “pelele”, luego de que su homólogo francés declarara que en Venezuela no existen condiciones de una elección justa.

“Lo que me diga Macrón me resbala, (…) es un pelele de la política de Trump contra Venezuela, (…) ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite (…) Macron está destruyendo Francia (…) es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia”, respondió el jefe de estado durante una rueda de prensa en el Panteón Nacional a un periodista de Globovisión.

Previamente, el jefe de estado dijo que tampoco tomará en cuenta los señalamientos de la comunidad internacional sobre las condiciones DE la venidera elección presidencial. “A los ojos de la comunidad internacional no tenemos que hacer nada en este país, nosotros hacemos elecciones a los ojos del pueblo soberano de Venezuela que es el dueño de Venezuela”.

Sobre la Cumbre de las Américas

El primer mandatario nacional, aseguró que tampoco le da importancia que el Gobierno del nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, decidiera mantener la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de no invitarlo a la Cumbre de las Américas a celebrarse en dicha nación.

“Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que la Cumbre de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, allí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, allí no se toma ninguna decisión, allí lo que se va es a pasear”, dijo el jefe de estado.

Asimismo, aseguró que dicha cumbre “no está en nuestra prioridad en política exterior (…) estamos reflexionando pensando que vamos a hacer en relación a esa la Cumbre de las Américas y cuando este decidido lo anunciaré, lo que sí puedo decir desde ya es que es un fracaso”, expresó.

Con información de EFE

