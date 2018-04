Maduro: Los 17 detenidos por la agresión a Henri Falcón, si son algo, son infiltrados de la derecha

ND / 3 abr 2018.- El presidente Nicolás Maduro anunció esta tarde la detención de 17 personas relacionadas con el ataque sufrido ayer en un acto del candidato presidencial opositor Henri Falcón. Negó también que se trata de chavistas porque “los chavistas no hacen eso”.

“Yo quiero condenar la agresión de la que fue objeto la caravana del candidato Henri Falcón. Desde que me enteré ordené una investigación y les puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henri Falcón”, dijo durante un acto en el Complejo Universitario Alma Mater de Barquisimeto.

“Dicen que fue un colectivo”, agregó, haciendo con sus manos levantadas y con los dedos la señal de las comillas. “No señores, colectivos no. Si alguien se dice chavista o miembro de un colectivo y hace lo que hizo este grupo ayer en Catia, en Caracas, no es chavista ni miembro de colectivo. En todo caso lo que puede ser es un infiltrado a sueldo de la derecha. Los chavistas somos gente de paz. Y yo abogo por una campaña electoral de paz. Los responsables están presos y pido a la justicia el máximo castigo. no vamos a permitir ningún tipo de agresión”.

Maduro también hizo campaña electoral en este acto transmitido enteramente por VTV. “Nosotros sabemos quién va a ser electo presidente de la República”, mientras que los estudiantes presentes gritaban. “Vamos Nico”.

También “llamó al pueblo a hacer una campaña electoral de alegría, de baile de música, de ideas y en paz”.

vaya al foro

Etiquetas: agresión | colectivos | Henri Falcón | Maduro