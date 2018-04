Maduro: No me importa si Santos o Macri no reconocen las elecciones

Oleg Kostko / foto: @VTVCanal8 /20 abril 2018.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este viernes que a su Gobierno no le importa lo que declaren sus pares de otros países. Esto en relación a las declaraciones de los presidentes de Colombia y Argentina donde anunciaron que no reconocerán las elecciones del 20 de mayo al tiempo en que calificó dicha posición como una “ridiculez”.

Lea más: Maduro: Gobiernos de la derecha quieren destruir a la Unasur

“Lo que digan los gobiernos extranjeros no nos importa para nada en Venezuela. (…) Que Juan Manuel Santos diga que no va a reconocer las elecciones en Venezuela es una ridiculez, porque Juan Manuel Santos no es autoridad en Venezuela (…) es un ridículo y él no tiene límites para cometer el ridículo (…) Que Mauricio Macri con el 80% de rechazo que tiene en Argentina (…) diga que no reconoce en Venezuela (…) ¿qué nos importa?”, declaró el jefe de estado previo a un viaje a Cuba para reunirse con el nuevo presidente Miguel Diaz-Canel.

“Sería muy triste que Venezuela tenga que recibir el mandato o visto bueno de otros países para realizar su vida política. (…) Es una pretensión inaudita que un Gobierno extranjero quiera gobernar nuestro país no lo acepto (…) en Venezuela llueva truene o relampaguee el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar masivamente”, vaticinó.

Restablecimiento de las relaciones con Panamá

Maduro fijó posición sobre las declaraciones de la cancillería panameña sobre restablecer las relaciones con Venezuela y dijo tener la total disposición de “ceder todo lo que haya que ceder” para restablecer las mismas.

“El presidente de Panamá me conoce y sabe de mis buenas intenciones y mi honestidad, (…) yo estoy dispuesto a ceder todo lo que haya que ceder de las duras decisiones que me obligue o me obligaron a tomar para defender los intereses de Venezuela”, aseguro.

Asimismo se expresó que referente a las relaciones con otros países “Venezuela lo que pide es respeto nada más, a nuestra vida política a nuestra independencia a nuestra soberanía, pedimos respeto que nadie se crea con derecho a intervenir en los asuntos internos de Venezuela, (…) nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie”, aseveró.

vaya al foro

Etiquetas: Argentina | Colombia | Macri | Maduro | Nicolás Maduro | Presidenciales 2018 | Santos