Maduro, en Mérida: No me vayan a dejar solo

ND / foto: @ConElmazodando / 27 abr 2018.- El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, pidió este viernes en Mérida que no lo dejaran solo en los próximos comicios presidenciales pautados para el 20 de mayo. “No me vayan a dejar solo, se los pido. Vamos juntos que es por la paz de todo. El domingo 20 de mayo, truene, llueve o relampaguee, conseguimos 10 millones de votos, son 10”, dijo el presidente desde el estado Mérida, a propósito de la campaña electoral.

“¿Ustedes quieren volver a la guarimba? Eso es lo único que ofrece la oposición: guarimba, violencia y saboteo a los servicios públicos. Yo les digo compatriotas, nosotros tenemos que ser la garantía de la paz, la independencia y soberanía de Venezuela, cueste lo que cueste”, agregó el mandatario nacional en su discurso.

Recalcó que al presidente de Venezuela lo eligen los venezolanos y no Donald Trump o Juan Manuel Santos, presidentes de Estados Unidos y Colombia, respectivamente.

“Yo les pregunto: ¿Cómo se elige un presidente en Venezuela? ¿Con un golpe de estado o con guarimbas? ¿Dónde se elige el presidente, en Washington o Mérida, en Bogotá o El Vigia, en Miami o en los andes venezolanos? ¿Y quién lo elige. Donald Trump,? ¿Juan Manuelito Santos? ¿Mauricio Macri? ¿Ramos Allup?, vamos a prepararnos para este 20 de mayo, el presidente lo elige el pueblo venezolano”, sostuvo.

Intervención

El Jefe de Estado se refirió también a la problemática de los servicios públicos en Mérida, haciendo énfasis en el suministro de agua potable.

“Sé que están pasando un grave problema con el agua aquí en Mérida. La hidrológica quedó en manos de la Gobernación y están haciendo desastre, están botando a la gente, por eso he ordenado que intervenga hoy mismo la hidrológica de Mérida y se ponga orden”.

En ese sentido, Maduro giró instrucciones al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, para que tome acciones al respecto.

Henri Falcón

El mandatario también se refirió al candidato Henri Falcón, a quien acusó de “entregar el país al Fondo Monetario Internacional”. “Yo, Nicolás Maduro, te lo voy a impedir con el voto del pueblo venezolano, Falcón”, afirmó.

“El pueblo tiene que decidir si quiere a Henri Falcón como presidente de la República o a Nicolás Maduro, un presidente que sí las tiene bien puestas”, sentenció.

Etiquetas: campaña | Mérida | Nicolás Maduro