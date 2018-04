Maduro: El vampiro asesino de Ledezma y Julio Borges son responsables de amenazas contra Venezuela

ND / foto: @VTVCanal8 / 24 abr 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó este martes al ex alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y al diputado a la AN, Julio Borges, de las sanciones que han impuesto países y organizaciones internacionales a funcionarios del Estado venezolano. “Julio Borges y el vampiro asesino de Ledezma son los responsables de estas amenazas, puedo decir con humildad que no le tengo miedo a las amenazas del imperialismo, y Venezuela saldrá adelante, se quedarán con su buche de estiércol, nadie podrá con nosotros”, dijo el mandatario nacional desde una rueda de prensa que ofrecía en el estado Delta Amacuro, a propósito de su campaña electoral.

Los señalamientos a Ledezma y Borges por parte del Presidente, obedecen a las reuniones que ha sostenido el Ministerio de Hacienda de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes –en conjunto- crearon un “grupo de trabajo estratégico” con el que, según, buscan “perseguir” la corrupción en Venezuela.

Nicolás Maduro asegura que los dirigentes opositores antes mencionados son los artífices de esos encuentros

“Esa es la obsesión del imperialismo contra Venezuela, pero les digo que estamos preparados para vencer cualquier bloqueo. El gobierno de Estados Unidos insiste en perseguir financieramente a Venezuela y la derecha es la vocera que pide sanciones contra el país, eso no ha pasado en ningún país del mundo, yo no veo a la oposición de Colombia, Argentina, pidiendo que bloqueen, persigan o congelen las cuentas del país porque ellos se oponen, eso es inaudito, son unos verdaderos vende patria”, agregó el Presidente.

Respuesta a Varela

Siguiendo el discurso en materia internacional, Maduro también respondió al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien este lunes pidió al gobierno venezolano que retirara las sanciones contra empresas panameñas para evitar que a partir del miércoles entre en vigencia la cancelación de operaciones de aerolíneas venezolanas entre ambos países.

“El presidente de Panamá sabe que puede hablar conmigo. Le responderé a él. Venezuela no ha sancionado a Panamá, actúo con reciprocidad ante unas medidas ilegales y de agresión contra nuestro país. Todo el que agreda a Venezuela responderé con justicia. Si el presidente Varela quiere solucionar este asunto que me llame y lo solucionamos él y yo. Tengo cuatro días esperando su llamada, yo tengo la solución, si él quiere resolver este problema que me llame, usted y yo. Yo tengo en un chasquido el poder para resolver, usted también”, comentó el Jefe de Estado al respecto.

A su contrincante electoral, Henri Falcón, también dedicó parte de su discurso en Delta Amacuro, haciendo referencia a la propuesta de dolarización que ofrece el candidato de Avanzada Progresista.

“Henri Falcón no sabe lo que dice, ese programa se lo escribió en Nueva York un señor, Francisco Rodríguez, un pelele de los bancos internacionales. Ha puesto a su lado a una persona que lo aconseja muy mal. Eso es una propuesta anticonstitucional, la moneda venezolana es el bolívar y yo he decidido una reconversión para defenderla. Voy a convertir al bolívar en una moneda que adquiera un papel preponderante en la vida de nuestra República junto al petro. Frente a la dolarización yo digo petro, eso sí es una divisa soberana”, sostuvo Maduro.

Antes de concluir la rueda de prensa afirmó que el Poder Electoral viene garantizando todas las condiciones que se firmaron con el resto de candidatos a los comicios del 20 de mayo, indicó que unos 2 mil observadores internacionales harán acto de presencia durante la jornada electoral “lo que da confianza para que la gente vaya a votar”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Borges | Ledezma | Nicolás Maduro | sanciones