Maduro: Crearé un plan para venezolanos que quieran regresar al país

Oleg Kostko / 26 abr 2018.- El presidente Nicolás Maduro ordeno este jueves al ministro de Finanzas, Simón Zerpa, al igual que a los presidentes del Banco Bicentenario, el Bandes, el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro a crear un plan llamado “De vuelta a Venezuela” con el que espera ayudar a los venezolanos que vendieron sus propiedades para irse del país y quieran regresar.

Lea más: Maduro: Venezuela y Panamá restablecerán la conectividad aérea

“Yo quiero que usted me haga un plan especial para apoyar a venezolanos que se hayan ido al exterior lo hayan perdido todo y quieran volver a trabajar y tener su negocio, tener su empresa (…) usted se encarga ministro Simón Zerpa, de vuelta a la patria se va a llamar (…) ¿se van a ir a recibir humillaciones y desprecios?”, mencionó el presidente de la República

Previamente, aseguró que le “da tristeza saber todos los días saber la historia de algunos compatriotas o hermanos nuestros, que con la campaña permanente de los medios de comunicación en las redes un día deciden vender la casa, vender el apartamento vender el carro y se van y a los seis meses regresan arruinados (…) ¿ustedes no conocen varios cuentos así?”, preguntó.

“También conozco el caso de un muchacho que me escribió, no voy a decir el país ni el nombre (…) me conmovió”. Según el primer mandatario el joven le contó que “hacía trabajo de esclavo, trabajaba 18 horas al día”, también que le “pagaban lo que les daba la gana y cuando ellos querían”, relató el jefe de estado.

“Es una carta hermosísima no la publico porque no quiero exponer a este muchacho, porque yo sé que por las redes sociales empiezan a perseguirlo y podrían hacerle algo porque hay mucho odio en grupos pequeños, la opción jamás será irse de Venezuela”, dijo.

vaya al foro

Etiquetas: Nicolás Maduro | venezoloanos en el exterior | Venezuela