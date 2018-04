Maduro: Aquí hay un presidente de verdad y no el producto de una publicidad engañosa

ND / 5 abr 2018.- Esto lo dijo durante la juramentación de su comando de campaña a las afueras del Panteón Nacional, al referirse a delegaciones extranjeras que han venido y que no pueden explicarse cómo él, Nicolás Maduro, lidera las encuestas y va a ganar con 10 millones de votos.

“Yo se lo decía recientemente a algunas delegaciones internacionales… de Europa, de Estados Unidos, de América Latina: Esto que usted ve aquí”, señalándose a sí mismo, “es un hombre de verdad, y me refiero a lo político, a lo humano, a lo histórico, a lo social. Esto que usted ve aquí y ha podido ver con sus ojos es la Venezuela de verdad, la Venezuela en revolución”.

Y agregó: “Nosotros no somos producto de un marketing… producto de una operación de publicidad engañosa que con cuatro musiquitas, que con cuatro artistas famosos, trajo a un grupo de gente engañada y pasó en el tiempo, sin pena ni gloria. No. Yo les digo a ellos: este muchacho que ven ustedes aquí, grandulón, de 55 años, llamado Nicolás Maduro es un presidente de verdad, es un hombre de verdad, es un presidente pueblo, tiene un pueblo a su lado que es el pueblo que hizo la libertad de América”.

Argumentó entonces que dichas delegaciones estaban interesadas en saber la verdad de Venezuela, “porque no se pueden explicar que luego que el imperialismo nos ha hecho todo lo que nos ha hecho hoy la revolución bolivariana está más fuerte que nunca y Nicolás Maduro está listo para electo presidente el próximo 20 de mayo con más de 10 millones de votos. No se lo explican cómo Maduro encabeza las encuestas, de largo, por eso una parte de la oposición no quiso competir. Ramón Allup tuvo culillo de inscribirse porque le íbamos a dar una revolcada”.

Etiquetas: encuestas | Maduro | Presidenciales 2018