Luis Hernández: Unos 40 mil trabajadores han renunciado a Pdvsa

ND / foto: @primerapagina / 20 abr 2018.- El dirigente sindical del Frente de trabajadores petroleros en el estado Monagas, Luis Hernández, lamentó este viernes la renuncia masiva que se han registrado en Pdvsa, en vista del bajo salario que perciben los empleados de la industria. “Hay un aproximado de 40 mil trabajadores que se nos están yendo y los gerentes de Pdvsa no le ponen coto a esto, es muy difícil suplir a este personal porque tienen experiencia de unos 10 años (…) las renuncias masivas se vienen registrando desde hace 2 años, ahora entre pasillos se dice que no aceptan renuncias, es preocupante cómo se nos va todo el personal”, dijo Hernández en entrevista para Primera página, transmitida por Globovisión.

El dirigente sindical asegura que la causa principal de las “renuncias masivas” es el bajo salario que perciben los trabajadores.

“Se esperaba una convención colectiva que diera grandes beneficios y lo que se consiguió fueron desmejoras. Ellos (los trabajadores) ven este aumento como un salario que ni siquiera alcanza, los que trabajan en sistema de ciudad ganan 350 mil bolívares y los que están en taladro unos 980 mil, eso alcanza, quizás, para comer dos días”.

Indicó que sus compañeros de labores prefieren quedarse en sus casas o “matar tigres” para llevar el sustento a sus hogares; en ese sentido hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro y al ministro de la industria petrolera, Manuel Quevedo, a que atiendan esta situación.

Subrayó que los trabajadores están dispuestos a aumentar la producción de crudo, siempre y cuando perciban un sueldo acorde a la situación económica actual.

“Quevedo dijo que quiere elevar la producción a un millón ochocientos mil barriles, cómo lo pueden hacer cuando a los trabajadores ni siquiera le dan comida. Esto es algo desastroso, si quieren subir la producción nosotros estamos a la orden, pero con un salario acorde a una mejor calidad de vida”, comentó.

vaya al foro

Etiquetas: Pdvsa | petróleo | producción | Sindicato