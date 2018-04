Lucena: Está prohibida la propaganda que desestimule el voto

Jennifer Suárez / 12 abr 2018.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró este jueves que la desestimulación al voto “implicará sanciones”.

“La desestimulación del voto constituye una fatal electoral, por lo cual se tomarán algunas medidas, como sanciones, a todos aquellos que lo estimulen”, dijo durante una rueda de prensa.

También se refirió a la utilización del carnet de la patria como documento en el momento de ejercer el sufragio. “Una cosa absurda es que el CNE, supuestamente, dice que se puede votar con el carnet de la patria. No se puede votar con otro documento que no sea la cédula de identidad. No es la primera vez que vamos a votar”, expresó.

Lucena explicó “todos los acuerdos firmados tanto en Santo Domingo como en Caracas se han cumplido”.

Acuerdos cumplidos según el CNE

Todas las auditorías se realizaran (…) Hemos contado con organizaciones internacionales para que estén presentes en estas auditorías, además de que el Gobierno nacional se ha puesto en contacto con varios diplomáticos a nivel internacional para que participen como observadores internacionales en dicho proceso.

A los medios de comunicación les solicitamos el cumplimiento de la ley. Deben realizar una cobertura balanceada sobre las actividades de los candidatos.

Los centros de votación fueron reinstaurados a su sitio de origen y ya se encuentran publicados en la página del CNE.

El pasado domingo se realizó el sorteo de mesas.

Hemos conversado con los partidos para una reunión, como se había pautado semanas atrás, en una fecha muy cercana al de las elecciones.

Se constituirá un grupo de alto nivel para que atienda el buen desarrollo del proceso electoral con la participación de un representante de cada candidato.

Vamos a tener desplegados en toda la campaña a los fiscales para hacerle seguimiento a la misma.

Con respecto al voto asistido, una sola persona puede acompañar una sola vez a la persona que lo requiera.

En los medios de comunicación se debe crear un espacio para el debate entre los candidatos.

