Lisseth Boon: Pruebas de Ortega Díaz contra Maduro están basadas en investigaciones hechas en Brasil

Betsy Alvarado V. / 4 abr 2018.- El antejuicio de mérito presentado el martes por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, es respaldado por la periodista de investigación Lisserth Boon quien asegura que la denuncia por corrupción es verídica porque provienen de las pruebas arrojadas de las investigaciones que se están haciendo en Brasil con respecto a los sobornos hechos por esa empresa. “A diferencias de otros países en Venezuela todavía no hay culpables, pero no podemos dudar que lo que está presentando la fiscal en el exilio es verídico porque provienen de las pruebas de todas las investigaciones que se están haciendo en Brasil con respecto a Odebrecht”, expresó Boon, durante una entrevista para el programa Palabras más, palabras menos que transmite RCR.

Ortega Díaz acusó a Maduro durante una audiencia oral que se realizó el miércoles 3 de abril, desde el Congreso de Colombia, donde sesionó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio que fue designado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado.

La periodista de investigación Lisseth Boon, y coordinadora del portal web runrunes, indicó que más de 11 obras quedaron inconclusas, entre esas una de gran envergadura que afecta a los habitantes de la gran Caracas como lo es el Metro de Guarenas, también el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo (Nigale) y la Línea 5 del Metro de Caracas donde mencionó que solamente se hizo una estación y lo demás está paralizado.

“El presidente Nicolás Maduro dice que va a continuar las obras pero nos preguntamos en qué contexto pueden continuar estas obras si está todo el sector construcción paralizado después de la expropiación o nacionalización de la Indrustria Siderurgica y de las cementeras en Venezuela ha bajado la producción a cero y no hay material para construir”, alertó.

Boon mencionó que el Cabletren y el tercer puente sobre el Río Orinoco también están pendientes así como el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así como la represa de Tocoma en el estado Bolívar “allí se fueron millones y millones de bolívares”.

La periodista resaltó que uno de los puntos graves en la situación de inversión de la empresa brasileña Odebrech en Venezuela es que no hay manera de auditar cuánto se invirtió ni cuánto se ejecutó; sin embargo, mencionó que hay unas cifras que se publicaron, pero que es difícil contrastarlos “por toda la opacidad de los datos que ha sido implantado como una política de Estado”.

Sobre las críticas hechas por el presidente Nicolás Maduro contra el exmandatario peruano Pedro Pablo kuczynski por el escándalo de corrupción que lo llevó a renunciar a la presidencia de su país, la periodista indicó que le resulta llamativo que “el presidente (Maduro) que ha recibido el monto mayor por sobornos de Odebrecht (…) sea el que esté acusando al primer presidente de Latinoamérica que ha sido destituido por estar involucrado en escándalos de corrupción con Odebrecht”.

Señaló que Perú es uno de los países donde más se está investigando, debido a que la fiscalía trabaja de manera independiente, donde hay separación de poderes y que eso fue lo que conllevó a la renuncia del Presidente.

Comentó que Odebrecht se encargó de involucrar a todos los presidente de Perú y no ha de extrañar que Latinoamérica hayan aplicado ese mismo esquema.

“En Venezuela hay indicios de que eso sucedió aquí lo declaró el presidente de Odebrecht en Venezuela Euzenando Acevedo que está detenido y está delatando”, aseveró.

Lisseth Boon dejó claro que la empresa Odebrecht tiene más de dos décadas en Venezuela por lo que se debe revisar quiénes son los responsables; además mencionó que además del presidente Nicolás Maduro, están acusados varios funcionarios de su Gobierno como Gustavo González López, Diosdado Cabello y Haiman El Troudi.

