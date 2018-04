Lenín Moreno: Reiniciamos las operaciones militares en frontera con Colombia

Jennifer Suárez / 13 abr 2018.- Luego de que se confirmara la muerte de dos periodistas y un chofer del diario El Comercio de Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció que tomará acciones “militares” en la frontera con Colombia.

“Hemos reiniciado (…) las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ha dicho territorio”, dijo a través de Twitter.

El gobierno acusó del crimen del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) a disidentes implicados en el narcotráfico que operan en territorio limítrofe.

“Más allá de los esfuerzos realizados se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, es muy probable (…) que lo único que hayan querido es ganar tiempo”, agregó Moreno.

Colombia responde ante el hecho

Luego de llegar a Lima, donde asistirá a la Cumbre de Las Américas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró su condena al secuestro de los periodistas ecuatorianos.

“Espero nuevamente condenar este hecho deplorable, este asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos. He estado en permanente comunicación con el presidente (ecuatoriano) Lenin Moreno, le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia”, resaltó durante una rueda de prensa.

Subrayó que el pueblo colombiano se siente “consternados con lo que ha sucedido con los periodistas del diario El Comercio. Durante este proceso he estado en contacto con Lenín Moreno. Este jueves hablé con él. Le reiteré nuestra solidaridad y nuestra disposición para apoyar a Ecuador en esta situación”.

“Colombia tiene experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales. Y hemos puesto a disposición del Ecuador todo nuestro poderío. Esta mañana le di instrucciones a Mindefensa para que se traslade a Ecuador a ofrecer toda la ayuda que el Ecuador necesite”, expresó.

Recompensa por El Guacho

Por su parte el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo indicó que Walter Patricio Artízala Vernaza, alias “Guacho”, quien comanda un grupo de disidentes de las FARC que secuestró a un equipo periodístico ecuatoriano en la frontera con Ecuador, es un objetivo de “alto valor militar”.

Según Naranjo, “Guacho” y sus hombres “son para las autoridades colombianas objetivos de alto valor militar, policial y judicial y por lo tanto no descansaremos hasta someter a la ley a quien lidera esa estructura criminal”.

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | Ecuador | frontera | Juan Manuel Santos | Lenín Moreno | periodistas asesinados