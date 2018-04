Presidenciales, ¡un supremo error político!

No hay nada más a-electoral o in-electoral que las ilógicamente adelantadas elecciones del 20 de mayo, no solo por la división que padecen los actores políticos, sino que el convocante (gobierno) afronta una gestión pública con hiperinflación, que ha hecho que Venezuela esté rankeada entre los 3 países más inseguros del planeta, con la peor crisis de servicios públicos de nuestra historia y una escasez producto de políticas económicas comunistoides que, a pesar de ser petróleo dependientes in extremis, no tuvo la inteligencia ni la capacidad de proteger ni optimizar la industria petrolera, sino que la destruyó, a la par de la destrucción del aparato productivo criollo. Ahora los rojos rojitos no tienen para importar alimentos ni medicinas.

Sí el gobierno tiene prefabricados los resultados, ello tampoco depararía victoria alguna al régimen, muy al contrario, solo lo conllevará hacia su total desconocimiento internacional, los países y organizaciones más influyentes del globo terráqueo han dicho no reconocerán el triunfo de Maduro, al parecer, de ningún otro candidato pues al ojo internacional el 20 de mayo no son elecciones democráticas sino un acto de colaboracionistas prorégimen.

Tras la muerte presabida del ultimo sistema cambiario y del Petro (del que ya nadie habla) la estrategia del gobierno es inundar con bonos populistas a los titulares del “Carnet de la Patria” desconociendo que ello genera dos contundentes efectos en su contra: atiza la hiperinflación y, a pesar que los beneficiarios pueden comprar dos o tres productos, les queda luego el desasosiego del pobrísimo poder adquisitivo.

Para los otros candidatos el 20M es un perder-perder aún ganando, el régimen hará lo que hace cuando pierde un espacio de poder, vía ANC y TSJ desmembrará al Ejecutivo nacional antes de entregarlo, le quitará competencias, facultades, recursos, la dirección de las FAN, del BCV, ministerios, entre muchas otras, en el supuesto que el gobierno entregue Miraflores, el ganador recibirá un inútil cascarón vacío, o más bien ¡expropiado!

Otro escenario, sí producto de la negativa a entregar la presidencia conforme a la constitución se produjeran otros escenarios que produzcan la caída del régimen, las elecciones del 20M tendrían que repetirse, tendrían que reconvocarse al pie de la letra constitucional y preceptos democrático, debemos agregar la posibilidad de quienes hayan participado podrían recibir el rechazo posterior por haberse prestado a un proceso electoral cuestionado por propios y extraños.

Votar o no hacerlo es su decisión, sin embargo, contrario a lo que se cree, estamos ante las presidenciales con menor capacidad de cambio de nuestra historia, lo que va ocurrir en Venezuela luego de éstas es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el país desde hace mucho tiempo ¡la caotización del caos! pues, vía procesos electorales confeccionados a su medida y con instituciones secuestradas, el gobierno en nada ve amenazado su proyecto castrista este 20M. Opinamos, estas presidenciales son un supremo error para el gobierno y demás participantes.

