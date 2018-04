Juez federal: No hay razón para aplazar sentencia a Lula

Río de Janeiro, 7 abr (EFE).- El juez federal brasileño Sergio Moro, que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, afirmó en una entrevista a la televisión china que no tenía razones para aplazar la emisión de la orden de prisión que dictó contra el exjefe de Estado.

Lula “fue condenado por lavado de dinero y corrupción. Es necesario ejecutar la sentencia. Es muy simple. No veo ninguna razón específica para aplazarlo más”, aseguró el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba en una entrevista que concedió a la red china de televisión CGTN y reproducida hoy por la prensa brasileña.

“Yo recibí el memorando del tribunal de segunda instancia que ordenó la prisión y simplemente lo cumplí. No tenía opción para no cumplir la orden”, agregó el magistrado, quien dijo no sentirse “muy cómodo” de tener que responder preguntas específicas sobre la condena de 12 años de prisión por corrupción impuesta al considerado el líder más carismático en la historia de Brasil.

Moro, responsable por la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y que dio por probado que Lula se benefició de la misma, ordenó el arresto del expresidente el jueves, un día después de que la Corte Suprema negara un habeas corpus en que el exmandatario pidió poder permanecer en libertad hasta su proceso ser discutido en tercera y última instancia.

La legislación brasileña establece que un condenado por tribunal colegiado y al que no le quede derecho a presentar más recursos en segunda instancia, puede comenzar a cumplir la condena aún cuando aún pueda apelar a tribunales superiores.

Moro, sin embargo, ha sido cuestionado debido a que los abogados de Lula alegan que el antiguo dirigente sindical y líder de todas los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre aún tiene derecho a un último recurso en segunda instancia.

De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, la orden de detención expedida contra Lula fue la más rápida dictada hasta ahora por Moro contra los condenados por corruptelas en Petrobras y que permanecían en libertad.

La detención de Lula fue dictada menos de nueve meses después de que fuera condenado por Moro, en julio del año pasado, mientras que para los otros condenados el tiempo entre la sentencia y su encarcelamiento varió entre 18 y 30 meses.

El mismo diario aclaró que la celeridad en el caso del expresidente obedeció a la rapidez con que el proceso llegó y transitó por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, el de segunda instancia.

Según un documento divulgado la víspera por la edición brasileña del diario El País, ese tribunal autorizó la detención tras recibir una petición en la que un fiscal solicitó el encarcelamiento inmediato para “frenar la sensación de omnipotencia” y evitar que la “manipulación” de las “masas” alcance “niveles que supongan dificultades extremas para hacer valer la ley”.

El fiscal admitió en el documento que el proceso contra Lula “es absolutamente singular” debido a que, por su “exitosa trayectoria de vida, su carisma personal incomparable y los diversos avances de la sociedad brasileña” durante su Gobierno, el caso concentró “la atención de un número significativo de personas, levantando pasiones y odios”.

Pese a que Moro le dio plazo a Lula para entregarse voluntariamente hasta la noche del viernes, el expresidente se acuarteló desde el jueves en la sede del sindicato de metalúrgicos en el que inició su carrera sindical y política y aún no ha aclarado si se entregará o si esperará que la Policía lo busque.

“Creo que aún es temprano para saber si él va entregarse o si la Policía tendrá que realizar la prisión, pero ellos están trabajando en eso”, afirmó Moro en su entrevista a la televisión china.

Según versiones de prensa, emisarios del Partido de los Trabajadores (PT) negociaron con la Policía Federal la entrega de Lula después de una misa en homenaje a la fallecida esposa del dirigente, Marisa Leticia, que comenzó a celebrarse la mañana de este sábado frente a la sede del sindicato. EFE

