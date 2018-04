Judith León: Diáspora venezolana dejó a hospitales sin personal

Oleg Kostko / foto: El Nacional/ 18 abr 2018.- La presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, aseguró este miércoles que el masivo flujo migratorio de venezolanos ha dejado a los centros médicos del país carentes de personal capacitado, tal es el caso del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Lea más: Codevida: Preferimos exigir nuestro derecho que morir en casa

“Hicimos un recorrido en el Hospital clínico Universitario, que es un hospital emblemático por ser tipo IV y vimos que al menos 50% del personal falta, porque muchos de estos trabajadores se fueron del país. La diáspora está afectando a nuestros hospitales y este no escapa de la realidad”, expresó León en declaraciones ofrecidas a El Nacional

León expresó que la escasez de insumos es un problema que ha crecido hasta el punto en que las personas que van a algún hospital generalmente deben adquirir gran parte de los insumos que pueden necesitar para su tratamiento médico.

“Los profesionales y los trabajadores de la salud no somos responsables de las políticas que está implementando el gobierno en materia sanitaria. Son políticas de destrucción y privatización de la salud, porque el paciente debe comprar todo para ser atendido. No hay un solo insumos que no deben comprar porque el hospital no los tiene”, aseguró.

