Jubilados reportan largas colas para poder cobrar las pensiones

Jennifer Suárez / 18 abr 2018.- Personas de la tercera edad y jubilados realizaron este miércoles largas colas para poder cobrar su pensión en las distintas entidades bancarias de todo el territorio nacional.

En la agencia de Boleita, municipio Sucre de la Gran Caracas, personas como la señora Carmen Rondón ha durado más de cuatro horas para poder retirar el dinero. “Los vigilantes del banco me dijeron que no podía pasar porque simplemente no tienen línea, así que yo no sé hasta qué hora estaré aquí”, dijo.

Rondón resaltó que “otras veces no ha habido tantísimas personas como hoy”.

Por su parte, la señora María Eugenia Derbez, aseguró que desde las 7:00 a.m se encuentra en el lugar y se encuentra a la espera de que llegue la línea para poder recibir el pago de su pensión.

Cabe destacar que desde la implementación de la atención especial durante el mes de abril en todas las entidades bancarias, varios jubilados y pensionados han reportado problemas para poder cobrar el dinero.

El día 16 fueron atendidos los terminales 0, 5, 6 y 9; el martes 17 los terminales 1,4 y 8; y este miércoles 18 los números 2, 3 y 7.

Las jornadas forman parte del plan piloto, que inició en marzo pasado, diseñado para permitir a los más de 4 millones 200 mil adultos mayores obtener el cobro en efectivo de su pensión.

