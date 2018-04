Juan Andrés Mejía: El resultado del 20M “está cantado”

ND / 20 abr 2017.- El diputado y drigente de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, enfatizó este viernes que los resultados de las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo no cambiarán en “nada” la situación que atraviesa el país.

“No podemos participar en un proceso como este porque no se cumplen los requisitos minimos, proque los partidos politicos no están habilitados, porque los candidatos están inhabilitados o presos, porque no hay un cronograma electoral claro, porque el Estado abusa de sus recursos para hacer camapaña, porque simplemente el derecho a elegir ha sido secuestrado”, dijo Mejía en entrevista para La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

En ese sentido aclaró que la exigencia de la oposición es que “se restablezcan las normas mínimas que están establecidas en la Constitución y las leyes, que se convoque a un nuevo proceso que sí cumpla con los requisitos necesarios para que el país pueda decidir”.

“El 20 de mayo en Venezuela lamentablemente no va a cambiar nada. El resultado está cantado (…) Eso no va a solucionar los problemas que tenemos los venezolanos”, sostuvo.

Mejía se dirigió a aquellos venezolanos que dicen que no se “pierde nada” votando. “¿Qué pierdo yo votando? Sí perdemos lamentablemente al votar, porque al votar estaríamos nosotros de alguna manera reconociendo estas reglas de juego, reconociendo este proceso que es lo que hoy, más que cualquier cosa, necesita Maduro: reconocimiento; no solamente del pueblo venezolano sino de la comunidad internacional que hoy se solidariza y también nos acompaña en esta exigencia por unas elecciones justas y transparentes”, concluyó.

Etiquetas: 20 de mato | 20M | elecciones | Juan Andrés Mejía