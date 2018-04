José Vicente Haro: El juicio a Maduro depende de la aprobación de la AN

ND / 4 abr 2018.- El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, destacó este miércoles que si la Asamblea Nacional no se pronuncia sobre la presunta relación entre Nicolás Maduro y Odebrecht, el TSJ en el exilio no podrá llevar a cabo el juicio que solicitó la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. “Es una investigación importante, necesaria (…) pero, para que esto tenga algún efecto, una vez el TSJ legítimo, designado por el Parlamento venezolano, se pronuncie sobre si hay méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro, es indispensable el pronunciamiento de la Asamblea Nacional para proceder, así lo establece la constitución. En definitiva, para que esto tenga efecto jurídico y constitucional no basta que la fiscal muestra pruebas ante el TSJ, que se realicen audiencias y se analicen las pruebas o se designe un fiscal adhoc; es indispensable y necesario que la AN autorice el enjuiciamiento de Maduro”, explicó Haro en una entrevista para Palabras más, palabras menos, que transmite RCR.

Sobre las medidas cautelares, en el caso particular, el de orden de captura que solicitó Ortega Díaz a los magistrados del TSJ/AN, el abogado indicó que para que esto se pueda llevar a cabo también es necesaria la aprobación del Parlamento.

“Efectivamente, si la AN aprueba el juicio por la existencia de elementos suficientes, entonces se procede a ejecutar todas esas medidas. Es importante resaltar que sin una aprobación de la AN, todas aquellas decisiones que tome el TSJ, no tendrán efecto jurídico alguno”, insistió.

