Yo también quisiera votar

“No importa cómo se vota ni quién vota, ni dónde ni a quién. Lo importante es quien cuenta los votos” lósif Stalin (1878 – 1953 Dictador soviético (1922 al 1953)

En los comandos campaña de algunos candidatos “opositores” hay un coro de voces asegurando que el 70% de los venezolanos quiere votar y además ansían salir del régimen. Todos queremos cambiar a Maduro y su camarilla, pero creo que están equivocados en el porcentaje. El 100% de los inscritos en el Registro Electoral Permanente y muchos más, queremos votar y eyectar del poder esta corrupta, genocida e ineficiente dictadura. Eso es obvio y lo obvio, no tiene discusión. Estamos claros.

¡Ah!, pero una cuestión es querer votar para elegir y otra es llamar a votar para ratificar la dictadura y legitimar un fraude cantado. Ese es el punto que no aclaran las voces que aseguran, que el 70% de los venezolanos quieren votar – creo que el 100% – En todo caso, del 70% que tanto repiten quiere votar, la gran mayoría, no está dispuesta a depositar un voto que sirva de comparsa a la farsa de Maduro y su camarilla. Eso está clarísimo.

El CNE sólo recibe ordenes de Miraflores. Está demostrado. No hacen las elecciones de los diputados de Amazonas. Negaron la celebración del Referéndum Revocatorio. El régimen ordenó la convocatoria de una fraudulenta e ilegítima ANC y no sólo la convocaron irrespetando los preceptos constitucionales, sino que emitieron unas cifras de participación de forma tan burda, que la empresa Smartmatic, que les prestó los servicios de la plataforma tecnológica, para la trasmisión y totalización de votos, se retiró ante el escandaloso abultamiento de las cifras de votos emitidos. No seamos frágiles de memoria y examinemos bien los hechos acaecidos. Están fresquecitos.

La memoria del venezolano no puede ser tan frágil, para olvidar que todos esos eventos se sucedieron una vez que recibieron la paliza en las elecciones parlamentarias del 2015. La orden de Miraflores, desde ese momento, es no emitir otro resultado adverso a la “revolución”, y a tal efecto, no aceptan nombrar un nuevo CNE como lo establece la CNB, auditar el REP, liberar los Presos Políticos y permitir una elección libre, transparente y competitiva. No aceptan desmontar la trampa y para colmo escogen el candidato “opositor”. Participar en esas condiciones es tener vocación de suicida. El que tiene ojos ve.

Todos los organismos internacionales. Presidentes de todos los países con gobiernos democráticos y todos los líderes mundiales comprometidos con el sistema democrático, han denunciado el fraude. No se puede emitir un voto, porque el ilegítimo y tramposo CNE es quien contará los votos y no le importará cómo se votará ni quien votará, ni dónde ni a por quien. Ellos ya contaron sus votos y tienen sus resultados para emitirlos, de forma irreversible, en la madrugada del 21M. Y después de ojo sacado no vale Santa Lucía.

No olvidemos que los candidatos “opositores” firmaron en el CNE con Maduro un documento en cuyo texto se lee “Los candidatos se comprometen a respetar los resultados que emita el CNE” y, los resultados, ya los tiene doña Tiby. Entonces, yo también quisiera votar, respeto al que quiera votar. Ese es un derecho, pero en esas condiciones no cuenten con mi voto para hacer la comparsa a la farsa.

Twitter: Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com/

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar