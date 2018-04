Jugada electoral cantada

“La ocasión hay que crearla” Francis Bacon (1561 – 1626) Filósofo, político, abogado y escritor inglés

En el arranque de la campaña presidencial quedó demostrado que los sectores de oposición que dialogaron con el régimen en República Dominicana tuvieron razón en no firmar el acuerdo, dónde no se contemplara un árbitro imparcial y observación internacional (Fiadores) que garantizaran, un proceso electoral limpio, transparente y competitivo. Firmarlo como lo proponía el régimen era colocarse la soga al cuello. Tuvieron razón a tiempo.

Está demostrado fehacientemente, ya que, los candidatos de “oposición” que se apresuraron a firmar ese acuerdo con Maduro, ante el CNE y en cadena de radio y TV, ya andan como camión cargado de cochino. Chillan y chillan, solicitando que el CNE, sancione al presidente, porque está violando, no sólo las leyes que rigen la materia electoral, sino también, como era de esperarse, el acuerdo que firmaron jugando posición adelantada y los resultados están a la vista. La farsa continúa.

Las doñas del CNE, el caballero es un convidado de piedra, no sancionarán ninguna violación de leyes electorales y menos llamarán a que se respete el acuerdo que firmaron. Habrá declaraciones ambiguas y cínicas, para continuar el ejercicio de hipocresía que les caracteriza. El amo tiene la razón y no habrá la más mínima intención de sanción porque esas doñas forman parte del régimen. Es un solo gobierno y todo lo que contribuya a la permanencia del régimen, lo apoyarán o soslayarán. No esperen nada diferente.

Hay que estar claro. El régimen no tiene ni tendrá ninguna intención de respetar ningún acuerdo, pacto, ley o constitución, que ponga en peligro su permanencia en el poder. Mucho menos aceptará, que ningún organismo internacional con capacidad técnica y legal, como observador del proceso electoral. Lo del régimen es el uso y abuso de todos los recursos del estado y la violación descarada de toda normativa legal. P.e, el chantaje con el Carnet de la Patria y el despliegue propagandístico en la programación del sistema nacional de medios públicos. Dos botoncitos de muestra.

¿Solución? No participar como candidato para hacerle comparsa a la farsa, dónde el régimen sólo busca legitimidad, para intentar perpetuarse en el poder. Este es el momento de dejar sólo a Maduro para que se consuma en la salsa del fraude. Los candidatos “opositores” tienen en sus manos la decisión que puede terminar de colapsar al régimen y se pueda abrir la compuerta para el cambio y el retorno de la democracia y la libertad al país. Esta de anteojitos.

El 1 de junio será tarde. Estamos a tiempo para crear la ocasión. De hacerlo, la patria os premiará de lo contrario os condenará. Y nunca olvidéis la sabia sentencia popular “en guerra avisada no muere soldado” En este caso, la jugada electoral, está cantada ¿O no?

Twitter: Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com/

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar