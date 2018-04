Jorge Rodríguez: Ninguna fuerza externa va a influir en los asuntos del país

Jennifer Suárez / 10 abr 2018.- Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, expresó este martes que “ninguna fuerza externa va a influir en los asuntos políticos del país”.

“Jamás permitiremos que venga imperio alguno que haya conocido el mundo a decirle a los venezolanos cómo queremos vivir. Aquí no te metes gringo, aquí no te metes Rajoy, aquí no te metes Santos. Aquí decidimos lo que le dé la gana a las venezolanas y venezolanos”, dijo durante la juramentación del comando de campaña en el estado Sucre.

Rodríguez indicó que “luego de muchos años los verdaderos enemigos de la patria se han quitado la máscara y ahora andan recorriendo el mundo pidiendo sanciones en contra de Venezuela”.

“Cuando vayan a votar este 20 de mayo recuerden cuando la oposición decía: sigan atacando a Venezuela, sigan interrumpiendo la entrada de medicinas y alimentos al país”, resaltó.

El también ministro de Información hizo un llamado “a todas las fuerzas oficialistas” a permanecer unidos de cara a los comicios electorales.

“Debemos votar por nuestra independencia y desplegarnos para lograr los diez millones de votos”, sentenció.

Etiquetas: elecciones 2018 | Jorge Rodríguez | venezolanos