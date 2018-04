Ya sé quien fue el hacker que me atacó

Usan cuenta falsa en Twitter, la mía es @Jesus_Silva_R y la de los delincuentes es @Jesus_Silva__R (doble guión bajo antes de la última letra). Así engañaron a millones de incautos cuando me convirtieron en trending topic número 1 a nivel nacional el viernes y sábado pasado.

El hacker es el mismo que desde 2015 desató grandes poderes económicos y políticos que hacen lobby y presiones para vetarme en la TV venezolana privada y pública pero no tiene valor para asumir públicamente que le quito el sueño. Pero el pueblo de a pie sigue vivo en el panorama político y mediático. La inteligencia no puede ser bloqueada.

Es el mismo que fabrica matrices falsas queriendo descreditarme y crear dudas entorno a mí. Porque soy símbolo del chavista de a pie que no ocupa cargo de gobierno y guapea en una cola para comprar comida o medicina como cualquier venezolano. El hacker es ese que dice que soy pro yanqui porque hablo inglés y me gané un premio académico en EEUU. Dice que soy egocéntrico e indisciplinado porque no voy a sus reuniones ni festines a jalarmecate. Y bla bla bla.

Nadie en su sano juicio puede dudar que me han hackeado si revisa las mentiras que diariamente en redes sociales se tejen contra mí.

Me ha hackeado el mismo que inventó que una supuesta visa me fue revocada, tal vez son varios, son los mismos que inventan que estoy enchufado cuando la verdad es que si no trabajo no como y lo poco que tengo es resultado estricto de 20 años trabajando, como profesor de inglés desde 1998 a mis 18 años y como abogado desde mis 21 años en 2001.

Pero no deseo hablar de mí, sino de los males que pudren moralmente a Venezuela. ¿Cuándo veremos a dirigentes opositores reconocer la dignidad y méritos de un chavista?

¿Hasta cuándo dirán los antichavistas que quien apoya a Maduro lo hace porque recibe o espera recibir algo material a cambio? ¿No entienden los líderes opositores que hay millones de venezolanos enamorados del ideal socialista que están dispuestos a vivir y morir por esa causa y que nada de esto tiene que ver con fines de lucro?

Mientras esa oposición salvaje haga de las redes sociales una cloaca donde nada y lanza calumnias e insultos, es seguro que esa organización será despreciada electoralmente por las grandes mayorías populares que tienen varios millones de votos aunque no posean twitter, facebook ni instagram.

Si debo darle nombre al hacker, me basta identificarlo como: derecha endógena, oposición fascista, comunicadores envidiosos, dirigentes déspotas, élites sectarias, lumpen del frente amplio, terroristas guarimberos del teclado, etc.

Soló el pueblo, salva al pueblo. Contra el hackeo, revolución y más revolución; socialismo y más socialismo.

Ladren opositores, que seguimos cabalgando.

Lancen sus calumnias y amenazas, no me importa, maldición de burro no llega al cielo.

Etiquetas: Jesús Silva R.