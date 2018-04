Venezolanos lavan pocetas por $4 en EEUU

La hora de trabajo obrero en EEUU está en 8 dólares, en algunos estados puede llegar a 11 dólares. Pero cuando eres un inmigrante ilegal y adicionalmente eres latino, mulato o negro, y para remate no hablas inglés, es posible que alguien te ofrezca un trabajo de mano de obra barata. Conozco casos de personas en esta circunstancia que cobran 4 ó 5 dólares por hora, es decir, son sub-pagados.

No me lo contaron, conozco la sociedad de EEUU y hablo su idioma desde los 11 años (1991). En ese país tengo familiares y amigos, con diferentes ideologías de derecha y de izquierda, a quienes no les importan que yo sea izquierdista porque prevalece el afecto personal.

Advierto que estoy contra el imperialismo (doctrina política) pero no contra el noble pueblo de los Estados Unidos de América. Comparto entrevista con un amigo de esa nación (Ver Mensaje de un estadounidense)

Recientemente se ha discutido en Venezuela sobre los compatriotas que se van a países extranjeros para realizar “trabajo manual incómodo” que nunca habían hecho en su tierra natal, por ejemplo, lavar pocetas.

Unos opinan que quien hace esas actividades se perjudica a sí mismo pues realmente no logra una mejor vida económica o social, mientras que otros piensan que vale la pena ganar mejor sueldo en el exterior haciendo el sacrificio de lavar pocetas. El tema es polémico y además lo salpica la polarización política venezolana, quien es chavista podría condenar irse al exterior para estos oficios, y quien es opositor podría justificar este tipo de emigración de alto riesgo alegando una grave crisis económica en nuestro país.

Por encima del debate ideológico nacional, fijaré posición, desde mi profundo conocimiento sobre la sociedad de Estados Unidos y mis visitas recientes a ese país. Ganar en dólares y gastar en dólares, hace que la ganancia obtenida se diluya, hay muchos impuestos que pagar, al igual que “utilities” costosas que cancelar (agua, luz, teléfono, etc), la renta del inmueble y la cuota del carro de segunda mano que compres son altas, así como los seguros, entre otros gastos básicos. No he incluido comida, ropa y lavandería.

Pero, un venezolano opositor sin experiencia sobre EEUU me dijo recientemente: “prefiero lavar pocetas por dólares en Miami porque 8 x 4 es 32, o sea, gano $32 al día. Y si multiplico $32 x 20 días son $640 al mes. Eso lo llevo a bolívares así $640 x bs 600.000 a tasa Dolartoday, total: 384 millones de bolívares. Eso es mucho más de lo que puedo ganar en Venezuela durante un año”.

Pero como explique al principio, la cosa no es tan fácil, hay que calcular lo que se gana y lo que se gasta. Yo puedo asegurarle que por cada cuatro dólares que usted gane como obrero en EEUU, tendrá forzosamente que gastar tres para sobrevivir. Evidentemente si usted llega a EEUU contratado por una empresa transnacional para ejercer un trabajo profesional como médico, periodista o artista, su vida será en condiciones muy diferentes a las que vive la clase obrera.

