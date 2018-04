Redes sociales, único medio sin veto ni censura previa

Bendigo Twitter, Facebook, Instagram, etc. Prefiero medios de comunicación en manos de muchos y no en manos de pocos aunque esos pocos representen la deidad ideológica.

Bendigo que las tecnologías permitan que cada persona sea un comunicador sin veto y sin cesura previa.

Bendigo que la opinión pública es la esperanza del pueblo de a pie cuando la política tradicional y sus dioses no dan resultados satisfactorios en la solución de los problemas concretos que afectan a la mayoría popular.

Denunciar, advertir, opinar y proponer son actividades en las que el pueblo de a pie debe insistir y nunca renunciar porque sirven para alertar al país y ejercer presión positiva sobre aquellos que tienen el poder político y/o económico en sus manos.

El hombre de a pie sino trabaja no come, se pasa la vida resolviendo los problemas de tener acceso a alimentos y medicinas que son frecuentes en la época actual pero a pesar de eso es consciente del entorno nacional e internacional y por lo tanto su pensamiento no vale menos y debe difundirlo.

Para fomentar soluciones, hace falta lograr puntos de acuerdo entre sector público y sector privado, para recuperar la economía. En ese contexto, la opinión pública, que se construye con la opinión de cada ciudadano que participa, puede y debe manifestarse sin complejos y procurar influenciar. Dice el artículo 150 de la Constitución Boliviana, que todo venezolano tiene el derecho y el deber de defender la patria pues esa norma nos da autoridad como pueblo para opinar y desobedecer a todo aquel que por vía de intimidación, bloqueo, lobby negativo o chantaje clandestino pretenda callarnos.

Si hacer popular un tema, sirve para llamar la atención y unir personas que trabajen para salvar a Venezuela, entonces convirtamos en tendencia nacional número uno en Twitter, Facebook, Instagram, etc estos temas:

5. #NoMasBurocratismo porque es necesario que el aparato del Estado funcione eficientemente sin tantas trabas administrativas que afectan al pueblo de a pie. Que la distribución de alimentos y medicinas esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos porque se trata de los derechos humanos.

4. #NoMasCorrupcion ya que este fenómeno delictivo ha perjudicado a un país petrolero que pudiera estar viviendo en prosperidad absoluta si los recursos llegaran totalmente a su destino ideal sin ser interceptados o pellizcados por bandidos apadrinados en el sector público y privado. Que los corruptos vayan a prisión, aunque tengan “amigos influyentes”.

3. #NoMasOdioPolitico dado que ambas mitades de Venezuela se necesitan entre sí y tanto dentro del chavismo como dentro de la oposición hay gente buena que puede contribuir con el país. No más violencia, ni discriminación, ni ofensas, ni acusaciones falsas inspiradas por rencores ideológicos.

2.#UnidosPorLaEconomia porque promover la producción nacional diversificada mediante un modelo económico mixto es primordial. Aprovechar lo mejor del sector público y del sector privado en el marco de una planificación a mediano y largo plazo permitirá solucionar la inflación, la devaluación, la escasez, la usura y el deterioro del poder adquisitivo.

1. #RespetoALaConstitucion que los principios de la Carta Magna de 1999 sean preservados y profundizados en el proyecto de nueva Constitución que será sometido al voto ciudadano; ratificando la soberanía popular, el gobierno limitado, la revisión judicial, la separación de poderes, los controles y contrapesos, así como el federalismo, entre otros preceptos constitucionales internacionales, para que la forma republicana y democrática de Venezuela jamás sea violada.

Etiquetas: Jesús Silva R.