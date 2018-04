Jesús Silva R.: Mi cuenta fue hackeada pero igual digo: QEPD Alejandro Cañizales y mis disculpas

ND / 7 abr 2018.- El abogado constitucionalista chavista Jesús Silva R. se disculpó este sábado en la madrugada por su comentario sobre la muerte del locutor Alejandro Cañizales, comentarios que generaron fuertes reacciones en Twitter.

Lea más: Jesús Silva R. y su “si tienen problemas económicos, sáquense el Carnet de la Patria” sobre Alejandro Canizales

A continuación el artículo de Silva:

Para el momento en que escribo esto (medianoche), descubro que mi cuenta fue hackeada y que se agregan algunas palabras no escritas por mí que altera todo el sentido, se nota una conspiración de personajes perversos con fines de torcer la verdad. La cuenta falsa es: @Jesus_Silva__R (el criminal agrega doble guión bajo antes de la última letra R). Mi real cuenta es: @Jesus_Silva_R.

Pero igual sigo con mi comunicado, basado en la verdad.

Ofrezco sinceras disculpas por las molestias causadas la noche del 6 de abril de 2018 cuando se hizo viral en redes sociales un comentario que hice sobre el lamentable fallecimiento Alejandro Cañizales, quien fuera conocido narrador del tráfico en emisora de radio venezolana. Todo indica que ha acontecido que fui mal interpretado o tal vez que yo no me expliqué bien, ya que respeto profundamente la memoria de las personas fallecidas, cualquiera que sea su identidad política. Yo nunca tendría intención de irrespetar a un fallecido. Por eso mismo, reproduzco la siguiente nota aclaratoria publicada en twitter @Jesus_Silva_R

“Yo, Jesús Silva, respeto la memoria de Alejandro Cañizales y por lo tanto BORRO EL TUIT porque que fui MAL INTERPRETADO. Es mi humilde consejo que ante los problemas de la vida, busquemos soluciones y ayuda (si nos hace falta) para SEGUIR VIVIENDO. Un abrazo para todos”. (https://twitter.com/Jesus_Silva_R/statu … 6258981888)

Lo que escribí inicialmente fue en respuesta a personas en redes sociales que injustamente vincularon el presunto suicidio de este venezolano con la situación económica actual y culparon al gobierno nacional. Tales afirmaciones me parecen totalmente inaceptables. Yo, sin darme lapso de espera para escribir con precisión y sintiéndome descontento por las injurias a la Revolución Bolivariana, hice mis comentarios, todos ellos enmarcados en aclarar que estos opinadores no pueden invocar la problemática económica (causada por muchos factores) como elemento válido que empuje a alguien a interrumpir su vida.

Asimismo, como venezolano que no ejerzo ningún cargo público y que vivo de mi profesión de abogado, el país sabe que desde esa condición durante años he defendido la Revolución Bolivariana con la cual me identifico filosóficamente, los chavistas somos defensores de la vida y de la solidaridad. Ver blog: http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

Por eso en mis comentarios de esa noche quise resaltar que nuestro actual gobierno ejecuta políticas y programas para dar ayuda económica a ciudadanos que así lo requieran (CLAP, bonos, etc) en función de que no se diga que nuestro pueblo está desamparado. Las políticas de protección social pueden ser discutidas por los opositores pero no pueden negar que existen y que ellas expresan un esfuerzo del Presidente Nicolás Maduro y su equipo para generar bienestar en el pueblo.

Finalmente, en la anarquía de las redes sociales, donde la gente dice cosas que no le constan (yo he sido víctima de difamaciones varias veces) advierto que posiblemente he pagado el precio de “mi sinceridad permanente asociada con imprudencia ocasional “, y es que siempre hay quien busque pensar lo peor de lo que uno manifiesta en vez de tener una mirada más serena. Esa es la injusticia derivada de la polarización política que el país deberá superar pronto para gozar de una mejor convivencia. Soy imperfecto, errar es de humanos y por ello yo procuraré mejorar la prudencia en mis declaraciones, porque soy ser consciente, socialmente responsable y sensible a lo que me rodea. Ratifico mi respeto a todos las personas, siempre por encima de preferencias políticas. Un abrazo y disculpas nuevamente.

