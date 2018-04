Con la abstención daremos nuestro aporte para el Contragolpe Constitucional

Informa la prensa: El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, dijeron este sábado que no reconocerán el resultado de las elecciones venezolanas, que se celebrarán el 20 de mayo. Estas fueron textualmente sus palabras: “No vamosa convalidad el resultado electoral de mayo. No tiene ninguna valor esa elección. Al señor Maduro no lo vamos a reconocer como un presidente democrático, porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”.

Ya la comunidad internacional ha tomado posición de batalla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desconocer también la elección presidencial absteniéndonos masivamente. Movilizar al pueblo como ejército civil para la abstención militante y masiva el 20M. Unir nuestro desconocimiento, como desacato y desafío, al desconocimiento anunciado por la comunidad internacional. De este modo convergeríamos las dos fuerzas políticas, la externa y la interna, hacia el objetivo común: salir de Maduro y su narcotiranía de la delincuencia organizada.

Hechos ambos desconocimientos crearíamos el escenario para que definan la situación los que tiene el poder y deber de actuar tal como lo ordena el 333 de la Constitución: el Contragolpe Constitucional cuyo fin es restablecer su vigencia efectiva. Con la abstención masiva el pueblo venezolano ratificará el desconocimiento mundial a la reelección de Maduro, el cual quedará totalmente y absolutamente deslegitimado. Y esta deslegitimación mundial y nacional simultáneamente, obligará a los factores de poder a actuar en consecuencia.

Por este motivo todos los que voten se harán colaboracionistas serviles a Maduro porque colaboran con él para impedir que se produzca la convergencia de fuerzas que den el Contragolpe Constitucional. La conducta de los que voten no merece perdón. Es imperdonable. No podemos perdonarlos. Y menos con estos antecedentes:

En 2006 Chávez seleccionó a Rosales para que le sirviera de comparsa electoral, con el fin de impedir la abstención masiva que lo deslegitimara. Rosales prometió que ganaría y “cobraría” su victoria. ¿Qué pasó consumado el fraude? Antes de que terminaran de contarse los votos, Rosales reconoció la victoria de Chávez. A cambio, Chávez lo premió permitiéndole, con sentencia complaciente del TSJ, la reincorporación a la gobernación del Zulia, a la cual no tenía derecho porque debió renunciar a ella para postularse a la presidencia.

En 2012 un Chávez moribundo seleccionó a Capriles para que le sirviera de comparsa electoral, con el fin de impedir otra vez la abstención masiva que lo deslegitimaría. Capriles prometió también que ganaría y cobraría. ¿Qué pasó consumado el fraude? Capriles reconoció sumiso la victoria de Chávez. A cambio, Chávez lo premió permitiéndole la reincorporación a la gobernación de Miranda, a la cual no tenía derecho porque debió renunciar a ella para postularse a la presidencia.

En 2013 Maduro recurrió a Capriles para que le hiciera el mismo servicio que le hizo a Chávez. Capriles volvió a prometer que ganaría y cobraría. ¿Qué pasó consumado el fraude? Capriles lo denunció pero enseguida calló excusándose con el pretexto de evitar un “baño de sangre.” Maduro lo premió permitiéndole que reasumiera la gobernación de Miranda donde permaneció presenciando los seis años de “baño de sangre” desde entonces.

En 2018 un Maduro deslegitimado ante el mundo entero ha seleccionado a Falcón para que le sirva de comparsa electoral, con el fin de impedir la abstención masiva que refuerce la decisión de la comunidad internacional de desconocer su reelección por ilegítima. ¿Qué pasará cuando se consuma el fraude electoral? Sin duda Falcón recibirá también un premio por el servicio prestado.

El que cae en una trampa la primera vez es un ingenuo. El que cae por segunda vez es un pendejo. El que cae por tercera vez es un caso psiquiátrico. Pero el que caiga por cuarta vez, consciente de que la comunidad internacional no reconoce la elección y su resultado, es definitivamente un colaboracionista porque colabora conscientemente para que no se produzca la convergencia de fuerzas que den el Contragolpe Constitucional contra Maduro. Y como tal colaboracionista debemos tratarlo.

