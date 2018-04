Jesús Casique: Venezuela está atravesando por una cesación de pagos de la deuda

Enrique Meléndez / 3 abr 2018.- El economista Jesús Casique afirma que la dolarización no va resolver el problema estructural por el que atraviesa Venezuela, y pone como ejemplo el caso de Ecuador, donde dicha política no terminó de solucionar los problemas fiscales.

¿Usted cree que el presente Gobierno está en capacidad de controlar la inflación?

Venezuela está atravesando por un período de hiperinflación. Hay tres vertientes que te dicen cuando un país está atravesando por una situación de este tipo. La de Phillip Cagan, que te habla de un nivel de 50% mensual. La Asamblea Nacional viene reportando la inflación desde 2017: la de noviembre fue de 56,7%, la de diciembre fue de 85%, la de enero fue de 84,2% y la de febrero fue de 80%. De modo que, de acuerdo a esta teoría, estamos en un período hiperinflacionario.

La segunda teoría es la de los Contadores Públicos Internacionales, que te dice que tres años consecutivos al 100% es hiperinflación. Si revisamos los tres últimos años: el 2015 cerró en 180,9%, el 2016 en 274,4% y cifras de la Asamblea Nacional en el 2017 te hablan de que la inflación cerró en 2 mil 616 por ciento. De modo que por aquí se comprueba también que Venezuela está en hiperinflación.

La tercera teoría Karen Reinhart y Kemel Rorr, que te dice que hiperinflación es el 500% anual. Bueno, en el año 2017 la inflación fue de 2 mil 616, saca tú la cuenta.

Es muy difícil predecir la inflación para 2018, a consecuencia de la hiperinflación. Hay que analizar como se van comportando los promedios. Esto no indica que la inflación va a cerrar en 160 mil por ciento, de un promedio de más de 80 mil por ciento; pues si el promedio se ubica en 100%, la inflación es 409 mil 500 por ciento. Eso no significa que la inflación vaya a cerrar a esos niveles; no obstante, hay que fijarse en esos promedios.

Como al igual que el promedio de 50% es 12 mil 866 y el Fondo Monetario Internacional estimó la inflación en Venezuela en 13 mil por ciento. De modo que aquí se confirmaría la teoría de Cagan.

¿Cómo ve usted el comportamiento del Producto Interno Bruto?

Estamos atravesando por una depresión económica. Estamos en una fase de recesión económica. Venezuela lleva acumulado 16 trimestres. En el año 2014 la caída del PIB fue 3,9, la del 2015 fue 5,7%, la de 2016 fue 16,5% y el Fondo Monetario Internacional estima que la del 2017 es de 14%. O sea, estamos atravesando por una hiperinflación combinado con una depresión.

¿Qué sabe usted del servicio de la deuda?

El servicio de la deuda para el año 2018 en 2 mil 80 millones de dólares. Venezuela está atravesando por una cesación de pagos. Viene acumulando cupones en un monto bien importante, aunado también al default que tiene con el sector privado del país. Hay una serie de empresas a quienes el Gobierno les adeuda, porque tiene problemas con el flujo de caja para el 2018.

Los ingresos por exportaciones petroleras este año deben estar por el orden de 24 mil 500 millones de dólares. No se justifica que un país que ha atravesado un nivel de exportaciones entre el año 1999 y 2016 de 917 mil 491 millones de dólares, se encuentre en una situación tan adversa en materia económica.

¿Cómo ve usted la propuesta de la dolarización?

En efecto, esta ha sido una propuesta, que ha sido asomada por varios agentes de la economía, vamos a decirlo así, no va resolver el problema estructural que atraviesa Venezuela. Ahí está el caso de Ecuador, donde se produjo una apreciación de la moneda en una forma bien importante. Inmediatamente depreciaron los países vecinos del Ecuador, lo que le restó competitividad y diversificación de la economía a ese país.

La dolarización ataca de inmediato lo que es la inflación. Pero en cuanto a la política fiscal, Ecuador arrastra un déficit de 6% del PIB, una deuda consolidada de 70%. O sea, tú controlas la inflación en un momento determinado; pero, obviamente, no vas a resolver los problemas fiscales. Incluso en Ecuador el crecimiento económico es muy exiguo.

Asimismo, en esa nación no se han resuelto los problemas estructurales, que se observa en un incremento de las importaciones, de modo que la cuenta corriente cerró deficitaria en el año 2017.

El otro tema de la dolarización estriba en el hecho de que cualquier shock externo que presente la economía de EEUU, el impacto también redundaría en Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: hiperinflación | inflación | Jesús Casique