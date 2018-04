Javier I. Mayorca: Los tres magistrados del TSJ/AN “no interesados” en el antejuicio contra Maduro

ND / 8 abr 2018.- El periodista Javier I. Mayorca explicó este domingo en su blog Crímenes sin castigo el caso de los tres magistrados del TSJ/AN que enviaron una carta a la canciller María Ángel Holguín en la que le anuncian que “no están interesados” en el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro que tiene lugar en la sede del Congreso colombiano.

*El lunes 2 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió una carta firmada por los abogados Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo Antonio Alvarez y Gonzalo José Oliveros, quienes tuvieron que huir de Venezuela luego de ser juramentados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y permanecen en ese país en calidad de refugiados.

El documento se describe como un “derecho de petición” formulado ante el despacho de Maria Holguín, pero realmente es una declaración en la que los remitentes dicen ser “no intervinientes y no participantes” en el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. La carta tiene seis páginas, y desde luego aquí no serán transcritas.

Solo uno de los últimos párrafos que condensa la idea principal: que “se tenga a los peticionantes, a los efectos de la República de Colombia y la protección como refugiados que nos ha otorgado, como no participantes ni interesados del evento”, que finalmente se llevó a cabo el martes 3 en instalaciones del Congreso colombiano.

Como se recordará, ese día la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega solicitó a los magistrados del llamado TSJ Legítimo la admisión de las pruebas sobre supuestos sobornos al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por parte de la Constructora Odebrecht, y que en consecuencia sea emitida una orden de captura internacional en su contra.

La posición de los tres magistrados tomó por sorpresa a algunos que sí participan en el proceso judicial contra el Jefe del Estado.

“Es una locura”, exclamó uno, al ser consultado sobre la misiva. Luego, advirtió que esta decisión pudo obedecer a la presión de factores políticos que favorecen un entendimiento con el Gobierno. Mientras tanto, el hijo de uno de los magistrados argumentó que ellos no se sienten parte del grupo que motoriza el antejuicio de mérito:”(Esos magistrados) empezaron a hacer sentencias en las que por ejemplo no se citan a las partes, lo cual viola el debido proceso, y es lo que criticamos del actual modelo que impera desde hace 18 años (…) Lo que se hizo en Bogotá no solo menoscabó el debido proceso sino que también creó enormes espectativas, que desafortunadamente no van a cumplirse”.

