Humberto Prado: Autopsias de Policarabobo parecían una fotocopia

ND / 2 mar 2017.- El presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, recordó que hasta la fecha el Estado venezolano no ha contado la versión oficial sobre cómo sucedió el incendio que mató a 66 reclusos y dos mujeres que se encontraban en pernocta en los calabozos de Policarabobo.

“La versión oficial hasta la presente fecha no se ha dicho. Simplemente a eso de las 10 de la noche el Ministerio Público sale y da una cifra de fallecidos, y después en tres días sale y dice que han sido giradas ordenes de aprehensión contra un grupo de funcionarios, entre esos un subdirector de la Policía. Pero todavía por al área oficial no se ha oído en que forma murieron estos venezolanos que se encontraban bajo la custodia del Estado”, manifestó en La Fuerza es la Unión, transmitido por RCR.

Prado indicó que este tipo de situación nunca había ocurrido en un retén policial. Asimismo destacó que había “madres que gritaban que sus hijos fueron llenados a plomo, otras que gritaban que sus hijos habían sido rociados con gasolina”.

Sin embargo, precisó que “hasta lo momentos no sabemos los hechos, cómo se produjeron (…) Dicen personas que en el sitio habían 10 mujeres en pernocta y otro grupo de venezolanos, o sea que para muchos el número de personas que fallecieron fueron 124, pero nosotros hasta que no tengamos nombres y apellidos no podemos decir más que lo que ha dicho el Estado, que murieron 66. Pero si tenemos que seguir buscando ese numero de personas, que aparezcan familiares a los que no se les han entregado sus hijos o que sus hijos no aparezcan”, sostuvo.

Señaló que muchos cadáveres incluso están “irreconocibles” por el tipo de quemaduras que tienen. “Una señora decía que cuando reconoció a su hermano el médico le dijo que él se quemó parte del cuerpo, pero lo que lo mató fue un golpe en la cabeza. Entonces, allí es cuando yo he levantado mi voz, que esto parece una repetición porque todos los protocolos de autopsia parecen una fotocopia: murió por asfixia mecánica y por quemaduras. En ninguna dice que murió por golpes en el cuerpo o por haber recibido tiros por arma de fuego”, contó.

Finalmente hizo un llamado al Estado para que los presos que quedaron vivos tienen que tener protección, para que no sean amedrentados por efectivos policiales.

