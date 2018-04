Henri Falcón: Uno no puede esconderse el 20

ND / nota de prensa / 29 abr 2018.- El candidato opositor Henri Falcón visitó este domingo las ciudades de Cumaná y Carupano, en donde prometió a los pescadores “revertir la expropiación de todas las empresas procesadoras de alimentos del país”.

“Yo me resteo con los pescadores. Desde aquí me comprometo a activar los puertos del país, a reactivar la economía pesquera, artesanal e industrial del estado. Sucre producía 300 mil toneladas de azúcar por zafra, hoy apenas arrima 30 mil. Debemos regresar las empresas privadas a las manos donde tienen que estar, trabajando de la mano con la administración del sector privado, no permitiremos que siga decayendo la actividad comercial y la pesca artesanal”, dijo.

Además hizo referencia al potencial turístico del estado que se “acabó en manos del Gobierno Nacional”. “Tenemos un país rico en recursos naturales que merecen ser reimpulsados, es mi compromiso no sólo como futuro presidente, sino como ciudadano de esta Venezuela que conoce de sus bondades” dijo. “Sucre tiene las mejores playas pero no hay incentivos al sector privado ni seguridad jurídica para la inversión, los servicios públicos están colapsados y eso debe cambiar, es la hora de hacer una mejor Venezuela”.

Falcón recordó que todo lo que propone es posible si se logra vencer la abstención “No se trata de la candidatura de Henri Falcón, es la candidatura de un sentimiento nacional por un cambio necesario en Venezuela y el 21 de mayo amanecemos con nuevo presidente”.

A los que llaman a la abstención les recordó que la vía no es esconderse. “Es nuestro deber con el país salir a dar la cara, estamos viviendo el momento más crítico de nuestra y en ese sentido no tiene ninguna razón abstenerse. Por el contrario no podemos desaprovechar la oportunidad de echar al traste a este gobierno”.

Luego de las actividades en Cumaná, se dirigió a Carúpano. “Este país necesita un presidente que le hable a la gente con la verdad, no un mentiroso que lo único que genera son problemas y frustraciones en la gente”, remató.

Etiquetas: abstención | expropiaciones | Henri Falcón