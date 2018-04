Henri Falcón: Quien va ganando no se retira

Betsy Alvarado V. / 6 abr 2018.- Ante las presiones nacionales e internacionales para que retire su candidatura a la presidencia de Venezuela, el candidato por el Partido de Avanzada Progresista, Henri Falcón, respondió que “quien va ganando no se retira”.

La afirmación fue hecha por Falcón durante una rueda de prensa que ofreció en Maracaibo, estado Zulia, tras recorrer el mercado Las Pulgas y la Basílica de Chiquinquira, donde además aseveró que en esta contienda no tiene enemigos y que su principal adversario es la abstención, así lo reseñó Globovisión.

En ese contexto, invitó a los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática del Frente Amplio a apoyar su candidatura, pues asegura que de resultar ganador la comunidad internacional lo reconocería como presidente de Venezuela.

“Espero que nuestros aliados de la MUD del Frente Amplio podamos reencontrarnos en el camino para que la causa sea Venezuela”, dijo.

No obstante, el jueves durante una rueda de prensa el expresidente del Gobierno español, Felipe González, exhortó al candidato presidencial, Henri Falcón, a que no avale las elecciones presidenciales del venidero 20 de mayo y le pidió que no se convierta en el “taparrabos de Maduro”.

El expresidente español estuvo acompañado por el exalcalde Antonio Ledezma; el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio; pero Falcón los instó a que presenten un plan que lo convenza a dejar su candidatura.

“Hoy quienes dicen abstención, que presenten el plan, que digan qué vamos a hacer el 21 de mayo, pero que nadie se calle y se esconda”, expresó.

Las elecciones presidenciales están previstas para el próximo 20 de mayo, pese a que la comunidad internacional ha dicho que no las reconocerá por ser convocada por una Asamblea Nacional Constituyente “ilegal”.

Sin embargo, Falcón ha asegurado que está dispuestos a defender la victoria “como sea” e instó a los venezolanos a que salgan a votar.

