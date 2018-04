Gustavo Coronel responde a Eduardo Fernández: Usted acepta ir a elecciones fraudulentas

ND / 3 abr 2018.- Gustavo Coronel continúa su polémica con Eduardo Fernández sobre si participar o abstenserse en las elecciones del 20 de mayo. Y lo hace respondiendo una carta pública publicada por el líder democrata cristiano y miembro del comando de campaña del candidato presidencial opositor Claudio Fermín.

A continuación la respuesta de Gustavo Coronel:

Leo en Noticiero Digital su respuesta a mi carta pública en la cual critico su posición en relación con las fraudulentas elecciones de Mayo de este año. El Dr. Fernández acepta ir a jugar con reglas impuestas por un narco-régimen que ha dado sobradas muestras de no aceptar derrotas electorales y de cometer repetidos fraudes en las urnas. No solo acepta ir a votar en condiciones que deben ser inaceptables para los venezolanos demócratas sino que se adhiere a la candidatura de Henri Falcón, un político de cambios de posición que recuerdan a Francisco Arias Cárdenas, con una actuación política reminiscente del Hugo Chávez que engañó cruelmente a la Nación en 1998. En su respuesta a mi carta el Dr. Fernández no responde a mis planteamientos de fondo y se limita a consideraciones de naturaleza general. He seleccionado diez de sus planteamientos para comentarlos.

Dice el Dr. Fernández: “Todas las investigaciones de opinión pública en Venezuela ponen de manifiesto que el gobierno está muy mal. La opinión negativa del gobierno se coloca, en todas ellas, por encima del 70%. En esas circunstancias creo que es un error no aprovechar la ruta electoral para salir del gobierno”.

Mi comentario: En estas circunstancias lo que es un error es jugar el juego del gobierno y oxigenarlo, dándole una validez que se le debe negar de plano. Este narco-régimen nunca ha aceptado una derrota electoral. El Dr. Fernández acepta ir a elecciones convocadas por una Asamblea Constituyente que el país rechaza, con reglas de un CNE que el país desprecia, con partidos eliminados y opositores en prisión. La Sra. Delcy Rodríguez les ha dicho en la cara: “Nunca entregaremos el poder”. Sin embargo, el candidato Falcón acompaña al narco-régimen a Nueva York a gestionar la participación de la ONU en las elecciones, participación rechazada. La ONU está más clara que el Dr. Fernández sobre la patraña que se avecina.

Dice EF: “Tenemos elecciones presidenciales este año porque las ordena la Constitución. Es por mandato de la Constitución, no por la convocatoria de la írrita Asamblea Nacional Constituyente”.

Mi comentario: Su argumento es incorrecto, Dr. Fernández. Las elecciones deben ser convocadas sin atropellar a los venezolanos, sin inhabilitar a la oposición, de manera verdaderamente constitucional, no arbitraria. La convocatoria a las elecciones fue hecha por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. La fecha fue adelantada en grosera maniobra ventajista. Aceptar estas violaciones es bajar la cabeza ante el abuso.

Agrega EF: “La fecha de las elecciones las conocía el gobierno y las conocía la oposición. Había que prepararse. El gobierno se ha preparado. Decidió presentarse con un candidato, con un programa y con una organización”.

Mi comentario: Esta observación es de aceptación y hasta de reconocimiento de que el narco-régimen es más vivo que la oposición, pero los demócratas no deben admirar la viveza sino resistir a la arbitrariedad, ponerse de pie ante el atropello, combatir la manipulación.

Dice EF: “Tú piensas que mejor es no votar. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Es más, creo que es un error. Un grave error”.

Mi comentario: Nunca he dicho que es mejor no votar, en el sentido conceptual de esa acción. He dicho que lo que el narco-régimen ha propuesto y usted ha aceptado no es una votación en el sentido transparente y justo del concepto. Es un fraude. No confundamos el concepto, que es impecable, con la “elección” programada para mayo, la cual es una prostitución del concepto.

Dice EF: “Recomendé vivamente que se hiciera el esfuerzo de llegar al año electoral con un candidato presidencial acordado por todos y rodeado de un gran programa de consenso, con una organización eficiente para enfrentar y derrotar las maniobras y trampas previsibles del gobierno y con una estrategia convenida”.

Mi comentario: Esto que usted dice es revelador de lo inconsistente de su postura. Recomendó usted un candidato presidencial acordado por todos, rodeado de un programa de consenso y bien organizado. Al no cumplirse con esta recomendación, simplemente se unió usted a un candidato disidente y divisionista, sin organización de lo que parece ser un “chiripero” y sin un programa orgánico,. Con muy poco se conformó, Dr. Fernández.

Dice EF: “A Venezuela le conviene salir de este gobierno lo más pronto posible y lo menos traumáticamente posible. Al país no le conviene ni una acción de fuerza desde el exterior, ni tampoco una decisión de origen militar. El cambio debe ser con votos, fruto de un esfuerzo de los venezolanos y no con balas”.

Mi comentario: De acuerdo, Dr. Fernández. Venezuela debe salir cuanto antes de esta narco-régimen. Una rebelión cívica, un planteamiento de la Fuerza Armada en desconocimiento del narco-régimen y su postura corrupta y violatoria de los derechos humanos es la vía digna y no tiene por qué ser sangrienta. Un pronunciamiento de la Fuerza Armada en contra de este narco-régimen no solo no es un golpe sino que es un deber que le impone la Constitución. No es necesaria una invasión desde afuera, es suficiente con que la Fuerza Armada y la Sociedad Civil se pongan de pie en apoyo de la Constitución. Esta vía es muy superior al entendimiento con criminales que deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Dice EF: “Una oposición que tiene una votación potencial de 70% contra 30% tiene que ganar”.

Mi comentario: Debería ganar, si hubiese transparencia y honestidad pero en el pasado no ha ganado, ya que el narco-régimen lleva a cabo fraudes que nuestros líderes han soportado en silencio, tal como el fraude que llevó a Maduro al poder, así como el fraude de la Constituyente.

Agrega EF: “La solidaridad de la comunidad internacional con Venezuela es algo que debemos apreciar, valorar y agradecer. Pero eso no puede hacernos olvidar que, al final, la solución de los problemas venezolanos nos corresponde a nosotros, los venezolanos”.

Mi comentario: Esto que usted dice es un cliché y ya hemos visto que si no existiese una creciente presión internacional el narco-régimen estuviera más firme en el poder. Se ha visto el absurdo de que cuando la Unión Europea, Canadá, USA y países del grupo de Lima llevan a cabo sanciones, hay venezolanos que se dicen de oposición que hablan en contra de esas sanciones. Entre ellos está gente que apoya a Falcón y desea “votar”.

EF: “No quiero soluciones que supongan más derramamiento de sangre, ni más violencia. Lo que deseo para Venezuela es muy concreto: Paz, Justicia, Libertad, democracia y acabar con el hambre y con la desesperanza. ¡Nada más!”.

Mi comentario: En Venezuela han muerto 300.000 ciudadanos durante la etapa chavista y mueren precisamente porque el narco-régimen sigue en el poder. No es posible comprar la paz a lo Neville Chamberlain. La línea divisoria entre el apaciguamiento y el colaboracionismo es muy tenue. El lema de Falcón: O negociamos o nos matamos, es falso. La rebelión ciudadana no tiene porque ser sangrienta. Más sangrienta ha resultado la sumisión.

EF: “Entre votar y no votar, yo prefiero votar. Entre Maduro y Falcón, yo prefiero a Falcón”.

Mi comentario: Entre votar bajo condiciones fraudulentas y no votar como gesto digno de rechazo, prefiero no votar. Entre Maduro y Falcón no hay una verdadera elección. Prefiero rechazar este proceso y luchar por el derecho a elegir libremente entre candidatos honestos, de credenciales sólidas, quienes nos den la esperanza de salir de esta pesadilla mediante un verdadero cambio, no la farsa que se nos aproxima y a la cual usted, Dr. Fernández se ha adherido.

Retírese de ese proyecto, Eduardo. Si su hijo Pedro Pablo está empeñado en irse por ese barranco, allá él, que es mayor de edad. Sus declaraciones sobre el subsidio que Falcón le daría al pueblo en dólares tienen fuerte sabor chavista,

Sinceramente,

Gustavo Coronel

