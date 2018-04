Un bandido electoral llamado Nicanor Moscoso

En Noticiero Digital un mercenario pagado por Nicolás Maduro, llamado Nicanor Moscoso, dice lo siguiente:

“ND / 25 abr 2018.- El representante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, vislumbra unas elecciones llenas de paz y armonía en Venezuela, por lo que invitó a los ciudadanos a votar el próximo 20 de mayo “y así cooperar con el futuro y la democracia de este país”.

“Aquí hay armonía en las calles, diálogo y una comisión de voceros de los aspirantes presidenciales que dialogan para que los comicios se desarrollen a cabalidad (…) Los candidatos reconocen que los medios de comunicación les dan los espacios necesarios para dar a conocer sus ideas y planteamientos en aras de obtener los votos”.

¿De dónde sale este bandido, este sinvergüenza, este hampón político? Es de nacionalidad ecuatoriana, miembro de la mafia corrupta existente en los países del llamado Alba. Es el presidente de una organización llamada Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Ceela, creado por Hugo Chávez en 2004 para hacerle propaganda al corrupto sistema electoral venezolano, manejado por las jineteras morales comandadas por Tibisay Lucena. (leer aquí)

Transcurría el año 2004 cuando el Movimiento Quinta República, MVR, encabezado por el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, necesitaba consolidarse en el poder utilizando los mecanismos democráticos de la derecha. Para ello, era importante contar con un organismo que legitimara los resultados del referendo revocatorio del mandato de Chávez, a fin de que ninguna organización de observación electoral, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, pudiera cuestionarlos. Es así que nace el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, Ceela, integrado por ex magistrados de las instituciones electorales de diversos países del continente, pero de tendencia izquierdista. Públicamente, el Ceela funcionaría como instancia de observación y legitimación electoral, pero realmente se constituye en un organismo de “adiestramiento a los partidos de izquierda”, principalmente en el “manejo del padrón electoral”.

Esta organización se creó para hacerle oposición a la OEA. En particular, Moscoso tiene años al servicio del narco-régimen venezolano. El año pasado dijo Nicanor Moscoso: Venezuela es ejemplo de democracia:

CARACAS – El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, luego de realizarse los comicios regionales aseguró que Venezuela es “ejemplo de democracia”. Además, señaló que el procedimiento del CNE fue realizado de manera exitosa. Moscoso resaltó la participación durante los comicios regionales realizados el día de ayer en Venezuela. -Se ha batido récord en la participación ciudadana. Fue ejemplar la participación de los votantes este domingo- expresó el presidente del Ceela. A su juicio, la seguridad del voto estuvo “garantizada” y expresó que Venezuela es ejemplo de democracia para los gobiernos internacionales”.

Este bandido Moscoso también ha dicho lo siguiente: Entrevista a Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de…:

“Nicanor Moscoso, presidente de Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA): “Lo peor que le puede suceder a un país es que quede viviendo con un presidente que sea nominado bajo una sospecha de fraude”

Pero este sinvergüenza no estaba hablando de Venezuela, no señor. Estaba hablando de Honduras. Porque Honduras no le paga. Le paga Maduro.

Gente como esta es que Maduro y colaboracionistas como Henri Falcón continúan engañando al pueblo venezolano. No hay derecho a que esta piltrafa moral venga a Venezuela a decir lo que dice y que gente como Eduardo Fernández, su hijo y Claudio Fermín se queden callados. Este silencio corrobora mi presunción de que Falcón y Maduro han negociado el fraude electoral de Mayo.

No se puede ir votar en este clima de fraude, de engaños, de mentiras, de cobardía cívica. Lo que ha venido a decir este mal nacido Moscoso es un nuevo insulto a los venezolanos. Todos los venezolanos dignos debemos reaccionar con vigor. Que los cobardes mantengan su silencio.

