Guaidó: No hay elementos democráticos para reconocer elecciones del 20M

Jennifer Suárez / foto: @unidadvenezuela / 16 abr 2018.- El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que unas de las conclusiones en las que se llegó en la Cumbre de Las Américas es que “no existen elementos democráticos para reconocer” las elecciones del 20 de mayo.

“No hay elementos democráticos para reconocer esa farsa del 20.5, calificada así no solo por la Unidad y la Asamblea Nacional sino también por lo que fue una de las conclusiones de la Cumbre de Las Américas y del grupo parlamentario”, expresó durante una rueda de prensa.

Resaltó que “el proceso del 20 de mayo fue rechazado (…) un proceso que pretende ser una autoproclamación de Nicolás Maduro, que no tuvo ni siquiera el valor de ir a Lima”.

“Cancilleres, mandatarios dijeron de manera muy contundente que no reconocerán la elección del 20 de mayo”, indicó.

Señaló que durante la Cumbre de Las Américas “no solo los parlamentarios sino también mandatarios recibieron a la delegación venezolana, que representa a la institución democrática del país, Una resolución muy contundente del Grupo de Lima”.

“Maduro no llegó a la Cumbre de Las Américas sencillamente porque no recibió invitación. La delegación Asamblea Nacional cumplió a cabalidad en la agenda del Parlamérica, de la Cumbre”, explicó.

Subrayó que “el rechazo es claro en el mundo democrático, en el continente, en lo que es la violación a los DDHH, en lo que es la corrupción, que fue el tema central, además, que se trató en la Cumbre de Las Américas”.

Elecciones

Afirmó que “aquí no se trata de que si queremos votar o no: aquí se trata de elegir el futuro del país, no reelegir la crisis, no reelegir la tragedia que vive Venezuela y el forzar de manera precipitada un simulacro el 20.5 no favorece al pueblo, ni siquiera a Maduro”.

“Maduro no va a ser reconocido: no se puede sentar con ningún mandatario de la región, no va a poder firmar ningún convenio, en eso avanza la comunidad internacional”, dijo.

Y agregó: “Los votos que hacemos los diputados de la Asamblea Nacional no es a que haya elección o no, es a que haya condiciones justas para que el pueblo pueda elegir, eso es lo que pide la comunidad internacional, eso es lo que pide el pueblo de Venezuela”.

Guaidó recalcó que “hay venezolanos llorando en las calles de Lima buscando una solución a la crisis, buscando mandar equis cantidad de soles hacia Venezuela porque no tienen cómo sobrevivir aquí, dejaron familias aquí”.

vaya al foro

Etiquetas: Cumbre de las Américas | elecciones 2018 | Juan Guaidó