De Grazia: Asesinada una mujer en el estado Bolívar por conflicto en Arco Minero

Betsy Alvarado V. / 13 abr 2018.- Una persona fue asesinada en la población minera de El Chivao del municipio Sifontes en el estado Bolívar por conflictos de intereses en la explotación del Arco Minero, denunció el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia.

“Me reportan desde Tumeremo, que una de las presuntas víctimas de las minas del Chivao, es una dama, Gabriela Díaz Peralta”, escribió el parlamentario a través de la red social Twitter.

De Grazia detalló al portal web El Nacional, que el suceso ocurrió a orillas del Río Cuyuní donde aseguró, existen bandas lideradas por pranes que dominan el lugar bajo la autorización de los militares y se encargan de cobrar vacuna y peaje a las comunidades indígenas.

“Las comunidades indígenas no quieren pagar, no quieren más desaparecidos, no quieren al pranato”, afirmó el diputado al mencionado portal web.

Américo De Grazia dijo recientemente en entrevista para RCR que otro de los motivos de enfrentamiento es la distribución de medicinas, pues la explotación del Arco Minero también ha traído como consecuencia el Paludismo, cuyos medicamentos son distribuidos por los pranes.

“La explotación del oro en el Arco Minero ha traído como consecuencia paludismo. El ministro (para la Salud) Luis López manifestó que solo en 2018 se han registrado 170.000 casos y en 2017 más de 400. Hasta el paludismo es una fuente de enfrentamiento porque los ‘pranes’ son los que distribuyen el tratamiento para el paludismo y quién se los facilita son los efectivos Guardia Nacional”, aseveró.

De igual forma, comentó que el enfrentamiento del Arco Minero ha dejado a pueblos enteros sin el suministro de agua. “Hay bandas criminales al frente del Gobierno de la manera más inescrupulosa. Están empleando el Arco Minero como una franquicia para comprar a militares”, destacó De Grazia.

El parlamentario indicó que, debido a esta situación, hace dos semanas los indígenas cerraron la troncal 10 en el kilómetro 33 como medida de protesta. El acceso permaneció bloqueado hasta el día miércoles.

Etiquetas: Americo de Gracia | Arco Minero | pranes