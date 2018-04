Articulación entre malandros, saposy y demás bichos

¿A cuántos venezolanos nos ha tocado, como parte de la tragedia de vivir en exilio forzado, tener que enterrar, velar, cuidar de nuestros familiares enfermos vía Skype y a través de la pantalla de un teléfono, haciendo más desgarrador el dolor de no poder estar cerca de ellos, sea por problemas económicos para viajar o sea porque la persecución de la que somos objeto nos impide entrar al país? La desolación que queda al vivir eso nos acentúa la impotencia y nos inunda de rabia contra ese grupito de resentidos y degenerados que aún controla a los militares y a las fuerzas policiales y parapoliciales.

Invoco permanentemente a la justicia divina pues no hay castigo conocido qué equivalga al daño y maldad de estos indigentes de humanidad.

Cada vez son más abominables los métodos de control que emplea el régimen para acallar la situación de Venezuela. Ayer, uno de los bufones del dictador, Fiscal General de facto, Tarek William Saab, anunció que habían detenido a Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal digital Dolar Pro a quien acusan de difusión de información falsa sobre el tipo cambiario, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Según el Fiscal, Marrón es “un verdadero delincuente de la peor calaña (…) cuyo objetivo central es aplicar el terrorismo financiero y destruir la moneda venezolana”. Es insólito que hagan creer a la gente que una persona aisladamente por publicar precios supuestos de dólar paralelo pueda destruir a una economía, su eterno mensaje hipnotizador de que la culpa de todo la tienen los demás y no como gerentes del país ya nadie la cree. Si esto fuera así la detención de ese ciudadano debería terminar con esta situación cambiaría de Divisas.

Claro, el método utilizado por el “siempre defensor” de los Derechos Humanos para lograr la detención de este ciudadano venezolano no solo es terrorista sino también macabro. Reporta el periodista Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews), que Marrón fue obligado a regresar a Venezuela desde Miami, tras el secuestro simulado que ejecutó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) contra su padre en la Urbanización Valle Arriba de Caracas, cuando funcionarios del DGCIM aparentaron ser hampa común para aprehender al padre de Marrón mientras caminaba por la calle, luego se comunicaron con su hijo en Miami, para exigirle su presencia en la negociación para la liberación de su padre. En acto desesperado, Marrón tomó un vuelo de Láser y al llegar a Maiquetía, fue capturado por funcionarios del DGCIM.

El régimen estás sencillamente desesperado. Adoptó la política del silencio del sepulcro de las dictaduras tradicionales que no es más que la de mantener callado a todo el que disiente aunque ello implique el asesinato. El narcorregimen tiene tiempo utilizando a las organizaciones sociales como instancias de control social al servicio de la represión estimulando a los patriotas cooperantes (vulgares sapos, paramilitares al servicio del partido de gobierno, (PSUV) para que denuncien cualquier movimiento que, a su juicio, ponga en riesgo la Revolución.

Ahora inventaron una estructura denominada RAAS (Red de Articulación y Asociación Social) cuyo objetivo es el supuesto control de la Seguridad Nacional de cualquier ataque interno, en otras palabras, una estructura utilizada por el régimen nazi para el que la acusación de un vecino bastaba para ir a la cárcel. Este gobierno incapaz de asumir responsabilidades para el que todo gira de conspiración en conspiración, desde una iguana hasta el gobierno norteamericano, pretende convertir la ya dificil vida del venezolano en una sociedad donde cualquiera puede ser tu juez y tu verdugo, donde el rumor hace plena prueba si a así lo consideran en interés de su dirigencia.

Es asqueante ver y saber que los términos que utilizan para acusar a quienes los adversarios tales como fascistas, Nazi, etc son exactamente lo que ellos representan, son lo que ellos practican, lo que ellos saben hacer mejor que nadie. El amedrentamiento, chantaje, terrorismo en su más patética expresión.

Desgraciadamente, esos grupos actuaron el año pasado, junto a grupos paramilitares, para reprimir a los manifestantes que se rebelaron durante los meses de abril a julio 2017. A un año de estos hechos históricos, la dictadura de Maduro confirma el “éxito” de su estrategia inquisidora y de la mano del G2 Cubano está promoviendo las RAAS, captando líderes y organizaciones sociales para que actúen como delatores de subversivos a los cuerpos de seguridad del estado.

El modelo RAAS venezolano está basado en el prototipo que usa la dictadura cubana que tiene, entre otras, estas estrategias:

1. Definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada UBCh.

2. Definir las calles que conforman cada comunidad.

3. Desplegarse calle por calle, casa por casa, para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el conocimientos pleno del territorio.

Pero el tiempo juega a nuestro favor. Las experiencias pasadas, el avance tecnológico y el apoyo de la comunidad internacional están alineados para acabar con la plaga socialista que oprime a Venezuela y pone en riesgo la seguridad mundial. La VIII Cumbre de las Américas, instalada el pasado jueves en Lima, cuyo tema central es “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, será es un escenario excelente para consolidar alianzas en torno al destino de Venezuela. Estoy convencido que allí se definirán acciones concretas para contrarrestar el nefasto efecto de un sistema político anacrónico e inviable, pero sobre todo del régimen criminal que cercena derechos y libertades del pueblo venezolano y ha afectado severamente a todos los vecinos de todo el continente.

Esta semana ha sido movida con sucesos internacionales los cuales dan cuenta de lo importante de la geopolítica y de las estrategias conjuntas de los pueblos. Los actos previos a la Cumbre de las Américas y a última hora los bombardeos coordinados ataques a instalaciones militares y productoras de armas químicas y, coordinados por aliados para liberar a Siria del genocidio y de la dictadura sempiterna de la dinastía de dictadores Al Assad.

Venezuela merece ser libre, y desde mi particular cárcel del exilio, no desmayaré hasta retornar la paz a mi tierra y seguiré enfrentándolos con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

Twitter @josegbricenot

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2018/04 … pos-y.html

vaya al foro

Etiquetas: El Gato Briceño