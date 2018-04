García Carneiro: Están en Tocorón por no compensar el sobreprecio de un repuesto con un camión nuevo

ND / 26 abr 2018.- El gobernador de Vargas contó este jueves una historia cuyo propósito era demostrar que desde el primer día de Gobierno el presidente Nicolás Maduro había recibido una “arremetida dura con los precios y una escalada inflacionaria”.

Pero el general Jorge Luis García Carneiro dijo más, al referirse al proceso de reparo contemplado en la Ley y que significó que cuatro personas terminaran en Tocorón al no aceptar “reparar” el supuesto sobreprecio de 502 mil bolívares con la entrega de un camión nuevo.

Así ocurrió en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Yo digo que lo que le ha tocado al presidente Maduro, desde el primer día de Gobierno, ha sido fuerte. Mira, yo lo digo por un hecho que pasó en Vargas. Yo estuve comprando un repuesto para un camión, un Vactor, y no me lo pudieron entregar antes de las elecciones del presidente. Era el viernes y el domingo eran las elecciones. El tipo me dice que me lo da el lunes. Ganó el Presidente, y el lunes cuando yo digo: ¿el repuesto?, me dice: hay un problema: Ahora no cuesta 85 mil sino 587 mil”.

“¿Del viernes al lunes 587 mil y el presidente ganó ayer?, le pregunté. Sí, pero ese es el dólar Nicolás. Pareciera que estaban ya planificando de que si ganaba el Presidente tenían que irse a una arremetida dura de los precios y a una escalada inflacionaria”.

“Yo, como tenía prueba de los dos pagos, las cuatro personas que estaban en esa empresa fueron detenidas y llevados a la Cárcel de Barquisimeto”.

“Luego hubo un reparo, porque la Ley lo contempla. ¿Cuál fue el reparo? Ellos me dicen: ‘yo quiero reparar mi problema ofreciéndole la entrega del repuesto sin costo alguno y cinco años de mantenimiento del camión.

“No, no, le digo yo. No me gusta. Yo vi en un video un camión Vactor nuevo que estaba ahí. Yo quiero que me den mi camión y dejamos eso así. Al tipo no le gustó. El abogado le dijo a él: ‘esa es la propuesta del Gobernador’. El camión o…. No, pero ese camión es muy caro, respondió el tipo. Bueno, de ahí se fueron a Tocorón, porque la única forma que esto se pare aquí es que me entregues el camión”.

“Pero el camión era el que le correspondía a la Gobernación?”, preguntó Villegas buscando una aclaratoria.

“No, no, no”, respondió el Gobernador. “Ese era un camión de ellos pero yo estoy aplicando esa medida porque yo tenía pruebas (del sobreprecio): y pagué primero 85 mil bolívares el repuesto y después me pidió, el día lunes, 587 mil. Y yo lo pagué también. Las dos eran pruebas suficientes…”

