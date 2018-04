¡Desenvainan o se envainan!

El conflicto de los que portan las armas de la nación venezolana: Defender la patria o ser juzgados.

Aquellos que no están infectados por el virus de la “codicia”, que ven desde lejos, como sus superiores o compañeros se enriquecen a costa del sufrimiento del pueblo Venezolano, que no se han sentado en la mesa junto con delincuentes, mercenarios usurpadores de la investidura otorgada por el estado Venezolano.

Aquellos, que no estuvieron envueltos en actividades al margen de la Ley, relacionados a la Minería ilegal, venta de combustible, oro, alimento, medicinas, divisas o sencillamente Corrupción administrativa.

Saben que, ¡deben actuar!

Apegados a los artículos 1, 2 y 5 de, nuestra Carta Magna, en la cual establece, entre otras cosas, que Venezuela “es un Estado democrático y social”, “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio”. Y muy especialmente, en los artículos:

29. “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

328. “… En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación…”

El pueblo de Venezuela, sin armas y de forma pacífica, ha agotado todas las vías democráticas y procedimientos legales nacionales e internacionales posibles, para el restablecimiento del “Estado de Derecho” y “la democracia”. Lo ha logrado “parcialmente”, basta con ver, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia “en el exilio” votada recientemente por la Asamblea Nacional, referente al dictador.

Los que tienen las armas de la Nación, si no las usan conforme a lo estipulado en la Constitución y las leyes, serán responsables conforme a sus actos (negligencia, impericia o inobservancia de las leyes), no solo conforme a la Constitución Nacional, sino también a los Tratados Internacionales, específicamente las sanciones establecidas en el Estatuto de Roma y serán juzgados en la Corte Penal Internacional por su vinculación o no en hechos relativos a las violaciones más graves del Derecho Internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Entendiéndose por genocidio, como aquellos actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso y por crímenes de lesa humanidad, como aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, , esclavitud, privación de libertad, apartheid, deportación o traslado forzoso de población, violación masiva y sistemática, prostitución forzada y otros actos inhumanos similares.

¡Deben actuar!

Por último, les dejo una palabra que conseguí en mi Biblia, se encuentra en el libro de Job, capitulo 22, versículos 28 (RVR 1960), lo expresa de la forma siguiente: “Determinarás asimismo una cosa, y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz”.

