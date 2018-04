Frente Amplio convoca protesta general el 27-A

Jennifer Suárez / 23 abr 2018.- El presidente de APUCV e integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, Víctor Márquez Corao, informó que el próximo 27 de abril se llevará a cabo una protesta general “de todos los sectores laborales del país”.

“Este es un Gobierno que ha asesinado a los venezolanos cuando no hay comida, cuando no hay insumos, cuando no hay medicinas; por eso el día 27 de abril, masivamente, todos los sectores laborales del país nos vamos a movilizar en contra de esta crisis”, dijo durante una rueda de prensa.

Aseguró que “no hay sector que no deba dejar de movilizarse el día 27 en todo el país como preámbulo a las próximas actividades”. “Cada sector debe salir a exigir sus derechos, por ejemplo, las universidades, el sector transporte, etc”.

Márquez también indicó que el día 25 de abril “nos vamos a movilizar en la plaza Las Tres Gracias por el sector salud y la falta de insumos y medicamentos que éste posee”.

“Todos estamos teniendo un problema en común: hay hambre, hay miseria, hay falta de insumos, hay represión por parte del Gobierno”, destacó.

Odebrecht

Márquez resaltó que “Nicolás Maduro es el responsable de la miseria, por eso una de nuestras consignas es contra el hambre, contra la miseria y también contra la corrupción, porque este es un Gobierno que está implicado en los escándalos de Odebrecht”.

“Los robos que le han hecho de diversas maneras a la República son los que están causando la falta de recursos para atender las necesidades de los venezolanos”, subrayó.

Y agregó: “Mientras los venezolanos pasan trabajo haciendo cola, tiendo problemas con la atención médico-hospitalaria, el presidente se da la gran vida bailando y convocando a una supuesta campaña para reelegirse”.

Etiquetas: crisis venezolana | Frente Amplio | protesta