Un sentimiento de cambio

Un sentimiento de cambio se apodera cada día más del pueblo de Venezuela.

La gente está harta de sobrevivir a una crisis económica, política y social, inducida por el fracaso de una elite de gobernantes rojos a nivel nacional, regional y municipal.

La gente está harta del deterioro acelerado de su calidad de vida. De una inflación creciente, que cambia de la mañana para la tarde los precios de todo, golpeando estomago y el bolsillo de los venezolanos; un salario que no alcanza ni para comer; servicios públicos en medio del colapso total; constantes apagones y fallas en el sistema eléctrico; Hospitales que no funcionan, ni le garantizan la vida a la gente; La educación, sin financiamiento y con altos niveles de deserción escolar tanto de alumnos como de profesores; Farmacias sin medicinas; Supermercados sin alimentos; matraca, peajes y cobro de comisiones económicas para todo; Mentiras, cuentos y corruptelas que involucran a funcionarios y gobernantes del Psuv a todos los niveles; contrabando; extorsión; inseguridad; y tantas promesas incumplidas; tantos abusos, tantos atropellos, tanta corrupción y tanta impunidad; estamos hartos de tantos saqueos y robos del patrimonio de todos los venezolanos; del irrespeto a la constitución y a las leyes; de tanta injusticia, de persecuciones política para quienes pensamos distinto a la clase gobernante; la gente no quiere más al Socialismo del Siglo XXI, ni a los rojos rojitos en el gobierno nacional, regional, y municipal. La gente quiere un nuevo CNE, autonómo, transparente, que garantice el derecho a elegir con libertad. El pueblo quiere ver otros rostros, otros dirigentes conduciendo, y gobernando a Venezuela.

El sentimiento de cambio crece como la marea entre hombres y mujeres en todo el territorio nacional, un sentimiento que amenaza con convertirse en un Tsunami político-electoral capaz de arrasar con la fuerza del voto libre, directo y secreto, la tirania chavista y todo lo que representan.

No queremos más mentiras y falsedades. La gente sabe que es pura demagogia. Podrán prometer el cielo y las estrellas, un paraíso en la luna, la gente no les cree, pues en 20 años en el poder no han resuelto uno solo de los problemas nacionales a pesar de haber manejado más dinero que todos los gobiernos juntos desde la fundación de la República. La verdad es que han quebrado al País y han empobrecido a los Venezolanos.

Podrán recorrer el país, podran regalar miseria, a traves de bonos en el carnet de la patria para comprar la voluntad popular. Pero la gente se siente indignada y abusada cuando ve toda esa parafernalia que busca atornillar en el poder a los culpables de la tragedia venezolana.

La gente en medio de tantas penurias, cogerá cuanto le den, esperando el momento y luchando para romper con conciencia las cadenas de la opresión y lograr el cambio que todos soñamos.

No perdamos la esperanza, entre “más oscura la noche, más cerca está el amanecer.”

Debemos seguir luchando por nuestros hijos, por una nueva y mejor venezuela para todos; más del 80% del pueblo venezolano está decidido a cambiar el curso de esta historia. Hemos decidido labrarnos un mejor destino, y no habrá fuerza capaz de impedirlo. Las armas, las bayonetas, la represión, ni el uso de los recursos del estado, podrán detener las banderas de la venezuela unidad, que clama por libertad, por justicia, por paz, por unión y progreso. Viva Venezuela.

Diputado a la Asamblea Nacional

vaya al foro

Etiquetas: Freddy Paz