Francisco Rodríguez: Hay una gran aceptación sobre dolarizar Venezuela

Ronald Romero / 9 abr 2018.- Francisco Rodríguez, asesor económico del candidato presidencial Henri Falcón aseguró este lunes que existe una “gran aceptación de la propuesta de dolarizar” la economía venezolana.

“Una encuesta de Datánalisis refleja que el 62% estaría de acuerdo sobre este tema. Esto ha generado un debate, una discusión, la realidad es que la economía se ha venido dolarizando en términos de los precios, pero los salarios se han quedado rezagados”, señaló en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

Lea más: Francisco Rodríguez: Dolarizar la economía para la hiperinflación en seco

También agregó: “Venezuela tiene hiperinflación y este año llegará alrededor del 15.000%. No hay ningún país en el mundo que sufra hiperinflación, con el dolar podremos estabilizar la economía y pagar sueldo con dinero de verdad”.

“Todas las políticas que deciden un Gobierno tiene un costo. Hay cosas que uno sacrifica, pero cuando a un país petrolero le varía los precios del crudo, se necesita apelar a otras cosas, pero con la dolarización tendríamos que realizar un Fondo de Estabilización. Nosotros vamos a empezar con un salario mínimo de 75 dólares. Ecuador tuvo un boom petrolero pero los sueldos estuvieron altos pero si caen debes devaluar, pero eso no nos pasará a nosotros porque empezaremos con un salario bajo pero en los próximos años subiremos el salario sobre los USD 400”.

Rodríguez manifestó que un Gobierno no puede administrarse “ignorando los costos de las cosas como lo hace Maduro, ¿por qué no suben la gasolina? Ellos no quieren adoptar una medida impopular pero mira el desastre que tienen”.

“Venezuela está atravesando la contracción económica más profunda de la historia latinoamericana. Los salarios han caído 93% desde que Maduro llegó al poder. Sufrimos la única hiperinflación del mundo en los últimos diez años. Nosotros no planteamos eliminar el bolívar sino que circuleal igual que el dólar”, dijo el economista.

Para finalizar, el especialista indicó que Henri Falcón no está “prometiendo crear una Venezuela potencia como dice el Gobierno. La gente lo que quiere es que alguien vaya a un cajero y pueda sacar dinero, que se pueda caminar por las calles y que nadie lo asalte, pero para que una nación funcione, el Estado debe remitirse para que el país funcione, eliminar el control de cambio y devolverle las tres mil empresas que fueron expropiadas”.

vaya al foro

Etiquetas: dolar | economía | Francisco Rodríguez | Venezuela