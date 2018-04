Francisco Rodríguez: Vamos a sacar a los militares de Pdvsa y del Gobierno

ND / 29 abr 2018.- Francisco Rodríguez, PhD en Economía de la Universidad de Harvard y asesor económico de Henri Falcón, defendió este domingo la programa económico del candidato asegurando que devolverán las 3000 empresas expropiadas al sector privado y devolverán también a los militares a los cuarteles.

“Nosotros vamos a transformar la política social, vamos a transformar el Estado”, dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen

“Este es un Estado que no funciona. Aquí no funciona nada… Nosotros vamos a cambiar todo. Nosotros hemos propuesto dentro de ese programa de Gobierno una visión de Venezuela con tres pilares: Una Venezuela que funcione, una Venezuela que produce y una Venezuela solidaria. En la Venezuela solidaria vamos a ir a subsidios directos a través de la Tarjeta Solidaria. Y esto ocurre en el marco de la dolarización de la economía. Entonces, nosotros vamos a llevar los salarios a niveles dignos, integral inicial de 75 dólares mensual”.

Y agregó: “En cuatro años aspiramos a llevar ese salario a 300 dólares mensuales. Y eso hará que los jóvenes dejen de irse porque se están yendo para ganar 300 dólares mensuales afuera”.

“A nivel productivo, vamos a quitar el control de cambio, vamos a quitar los controles que asfixian a la economía; nosotros vamos a devolver las 3.000 empresas expropiadas al sector privado; tenemos un plan de despolitización y despartidización de Pdvsa y amplia la participación privada en Pdvsa; ahora, nadie ha dicho que se va a privatizar Pdvsa porque este programa está totalmente enmarcado en la Constitución y la Constitución dice claramente que Pdvsa es del Estado venezolano”

Reiteró que Pdvsa necesita levantar su producción petrolera. “¿Tú sabes cuánto se ha perdido en producción petrolera, por la incompetencia y corrupción de este Gobierno? 27 mil millones de dólares al año. 1.000 dólares por venezolanos. Por eso es que no hay productos en los anaqueles, por eso es que el país no tiene dólares, por eso es que Pdvsa está quebrada. Nosotros vamos a administrar a Pdvsa profesionalmente para que sea una empresa orgullo de todos los venezolanos”.

Agregó que la transformación de Pdvsa comenzará desde el primer día, “nombrando gente competente”. “Nosotros vamos a sacar a los militares de Pdvsa, los militares no tienen nada que hacer en Pdvsa… Y los militares se van a los regresar a los cuarteles, que es el lugar donde les corresponde… Esa es la razón por la que este país no funciona. Esa es la razón por la que no hay luz en Venezuela… no hay agua… ellos tienen que estar en sus cuarteles y defender la seguridad de la nación… a ellos no les corresponde gobernar”.

“Pero Falcón es militar”, le comentó Croes.

“Es un exmilitar, ahora es un civil, quien será el líder de la transición en Venezuela… nosotros necesitamos salir de este régimen”.

