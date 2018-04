Francisco Rodríguez: Maduro convirtió al estado Zulia en un infierno

ND / nota de prensa / 27 abr 2018.- El jefe del programa de gobierno del candidato Henri Falcón, Francisco Rodríguez, acusó este viernes directamente al Gobierno nacional de los apagones que ha sufrido el estado Zulia en estas últimas semanas y que ha generado caos en la entidad.

“El problema en el Zulia es producto de la ineficiencia, la incompetencia y la corrupción de este gobierno. Es inaceptable que el Zulia lleve 4 días sin luz. Es inaceptable que el gobierno no se haga responsable y diga que es un sabotaje”, expresó Rodríguez durante una rueda de prensa en la capital zuliana.

El dirigente de la campaña electoral de Falcón insiste en que Nicolás Maduro es responsable de transformar a la entidad zuliana “en un infierno”, sin embargo, promete regresar los servicios al país si resulta Henri Falcón ganador en los comicios del 20 de mayo.

“En el estado Zulia no hay agua, no hay transporte, no hay efectivo y no hay luz. Nicolás Maduro convirtió al Zulia en un infierno. Esto lo vamos a cambiar, esto tiene que cambiar. Con el gobierno de Henri Falcón regresa la luz”, sostuvo.

Rodríguez recordó el documento de la Gran Transformación, donde describe el plan de trabajo que ofrece Henri Falcón al país.

“En el documento de la Gran Transformación pueden analizar todos los elementos de nuestras propuestas para la economía, para el tema fiscal, petrolero, productivo, agroindustria, y en particular para el tema de servicios públicos”, indicó.

Sobre el problema de la electricidad en particular, afirma que es consecuencia de la no inversión en mantenimiento, la excesiva centralización y de no tomar en cuenta a las regiones.

Explicó que las alternativas propuestas en el programa de Falcón para el sector eléctrico contemplan la inversión y el financiamiento internacional.

Adelantó que han sostenido conversaciones con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, e incluso, con el Gobierno de Colombia que –dice- ha presentado un plan de rescate financiero para Venezuela por el orden de los 60 millones de dólares.

“La CAF está dispuesta y preparada para financiar la inversión en el sector eléctrico venezolano. Pero este gobierno que ha aislado a Venezuela del resto del mundo, que no tiene relaciones con los organismos financieros internacionales, no puede hacer nada porque es incapaz e incompetente. A Nicolás Maduro le quedó grande la presidencia”, expresó.

En la rueda de prensa también asistió el ingeniero Jorge Rodríguez Moreno, coordinador del programa para el área de servicios públicos, este recordó que una de las principales soluciones al problema eléctrico – a su juicio- es la descentralización.

Indicó que más allá de las inversiones necesarias, se trata de un problema de gestión. “Eso se acaba con la descentralización de las funciones (…) las mejoras se verán inmediatamente porque la gestión del sistema eléctrico se le devolverá a los zulianos”, acotó.

Promete buscar la mejor asesoría zuliana en materia eléctrica para integrar un consejo de coordinación que garantice que las soluciones sean llevadas por los propios zulianos.

Rodríguez Moreno cuestionó la inversión anunciada por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Dominguez, de 254 millones de dólares, pues nadie conoce de dónde vienen los fondos para la inversión y cuál fue el proceso de licitación para acometer los proyectos.

Además, se solidarizó con el caso de Ciro Portillo, un ingeniero eléctrico que está siendo “perseguido” por el gobierno presuntamente por informar lo que ocurre con el sistema eléctrico nacional.

Francisco Rodríguez también se refirió a la propuesta de dolarización, tan cuestionada por el sector oficialista y algunos dirigentes opositores; reiteró que dicho programa prevé la fijación de un salario mínimo de 75 dólares, el cual irá subiendo gradualmente hasta alcanzar, según lo estimado del equipo de Falcón, unos 300 dólares después del cuarto año.

Subraya que el éxito de esta propuesta vendrá de la mano con la asistencia financiera de organismos internacionales y el cuidado con el que se invierta ese dinero.

